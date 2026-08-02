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        Haberler Dünyadan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in gelecek hafta sonu evleneceği iddia edildi

        Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in gelecek hafta sonu evleneceği iddia edildi

        Geçen yaz nişanlanan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin gelecek hafta sonu düğün yapacağı öne sürüldü. Çiftin, Ronaldo'nun çocukluğunu geçirdiği adada yapılması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        "Evleniyorlar"

        Cristiano Ronaldo'nun, çocukluğunu geçirdiği Portekiz'in Madeira Adası'nda önümüzdeki hafta sonu Georgina Rodriguez ile evleneceği konuşuluyor. 41 yaşındaki Portekizli futbolcu ve 32 yaşındaki Arjantinli nişanlısı Rodriguez'in Funchal katedralinde evlenecekleri ve ardından düğün davetlilerinin resepsiyon için beş yıldızlı bir otele geçecekleri söyleniyor.

        The Sun gazetesi, Ronaldo ile Rodriguez'in düğününün saat 15.00'te başlayıp, saat 16.00'dan itibaren otelde devam edeceğini yazdı.

        Tahmini serveti 1,2 milyar ila 1,4 milyar dolar arasında olan Ronaldo'nun memleketinde evlenme kararı, yoksulluk içinde büyüdüğü ve tüm kardeşleriyle aynı odayı paylaştığı bir dönem geçirdiği için son derece duygusal bir anlam taşıyor. Futbolcu, 11 yaşında evden ayrılarak Sporting Lizbon'a katılmıştı.

        Çift, Portekiz'de yapılacak düğün öncesinde sosyal medya paylaşımında her ikisi de devasa elmas yüzüklerini sergilemişti.

        "ONUNLA EVLENECEĞİM"

        Ronaldo, daha önce, Portekiz'in İspanya'ya karşı son 16 turunda elendiği bu yılki Dünya Kupası'ndan sonra Rodriguez ile evlenmeyi planladığını söylemişti. Piers Morgan'a konuşan futbolcu, "Umarım düğünüme zamanında varırım. Onunla evleneceğim, çünkü bunun doğru zaman olduğuna inanıyorum. Sadece çocuklarımın annesi olduğu için değil, aynı zamanda en çok sevdiğim kişi olduğu için" ifadesini kullanmıştı.

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        Çift, sekiz yıllık birlikteliğin ardından geçen ağustos ayında nişanlandı.

        Çiftin Alana ve Bella adında iki kızı var. Ronaldo'nun ayrıca Rodriguez'den önce taşıyıcı anneden dünyaya gelen Cristiano Jr. adında bir oğlu, Eva Maria ve Mateo adında ikiz çocukları var.

        Rodriguez, 2016 yılında Madrid'deki bir lüks giyim mağazasında satış asistanı olarak çalışırken Ronaldo'nun dikkatini çekmiş ve ikili tanışmıştı.

        Çift, Ronaldo'nun sözleşme imzalamasının ardından Suudi Arabistan'a taşındı. Futbolcu, 2022'de yıllık 175 milyon sterlinlik bir sözleşmeyle Al-Nassr takımına katıldı.

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        #Cristiano Ronaldo
        #Georgina Rodriguez
        #düğün
        #evlilik
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