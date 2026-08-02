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        Haberler Magazin Şarkıcı Çelik'ten şehir hastanesine övgü

        Şarkıcı Çelik'ten şehir hastanesine övgü

        Bir yakınını ziyaret etmek için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne giden şarkıcı Çelik Erişçi, sağlık çalışanlarının ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Çelik'e sosyal medya üzerinden teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü

        Şarkıcı Çelik Erişçi, acil serviste tedavi gören bir dostunu ziyaret amacıyla gittiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki sağlık hizmetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "ÖMÜR BOYU NÖBETÇİ SANATÇI GİBİ KONSER VERMEYE RAZIYIM"

        Hastanedeki karşılamadan ve personelin yaklaşımından etkilendiğini belirten Erişçi, şu ifadeleri kullandı: Bir vesileyle acilde yatan dostumuzu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim. Bu hastanenin başhekimi kim, kim yönetiyor, ekibi, personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan, başhekiminden aşağıda çalışan, en aşağıda çalışan personele kadar her şeye, ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum.

        SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN ÇELİK'E YANIT

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çelik Erişçi'nin açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Bakan Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İnsanın şifasıdır... Sevgili Çelik Bey, öncelikle hastanıza çok geçmiş olsun. Bu içten ve kadirşinas karşılığınız, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanemiz nezdinde 81 ilimizde gece gündüz demeden şifa dağıtan tüm sağlık ailemizin yüreğini ısıttı. Güzel temennileriniz ve sağlık düzenimize verdiğiniz moral için yürekten teşekkür ederim.

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        #Çelik Erişçi
        #Kemal Memişoğlu
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