Şarkıcı Çelik Erişçi, acil serviste tedavi gören bir dostunu ziyaret amacıyla gittiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki sağlık hizmetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÖMÜR BOYU NÖBETÇİ SANATÇI GİBİ KONSER VERMEYE RAZIYIM"

Hastanedeki karşılamadan ve personelin yaklaşımından etkilendiğini belirten Erişçi, şu ifadeleri kullandı: Bir vesileyle acilde yatan dostumuzu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim. Bu hastanenin başhekimi kim, kim yönetiyor, ekibi, personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan, başhekiminden aşağıda çalışan, en aşağıda çalışan personele kadar her şeye, ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN ÇELİK'E YANIT

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çelik Erişçi'nin açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Bakan Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İnsanın şifasıdır... Sevgili Çelik Bey, öncelikle hastanıza çok geçmiş olsun. Bu içten ve kadirşinas karşılığınız, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanemiz nezdinde 81 ilimizde gece gündüz demeden şifa dağıtan tüm sağlık ailemizin yüreğini ısıttı. Güzel temennileriniz ve sağlık düzenimize verdiğiniz moral için yürekten teşekkür ederim.