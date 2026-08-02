Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan ilgi sürüyor. Premier Lig ekibi Everton'ın Barış Alper için tarihi bir teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den ilgi var.
TRT Spor'un haberine göre, Barış Alper Yılmaz için Everton kulübü teklif yapmaya hazırlanıyor.
Merseyside ekibinin yetkililerinin, 26 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldiği ifade edildi.
Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibinin, 35 milyon sterlini gözden çıkardığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise yabancı oyuncu kuralı nedeniyle milli futbolcusunu satmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Teknik ekip de Barış'ın ayrılmasını istemiyor.
Galatasaray yönetimi, Everton kulübü ve oyuncu tarafının transferde ısrarcı olması halinde istediği bonservis ücreti karşılanırsa bu satışa onay verecek. Barış Alper'in ise Galatasaray'dan ayrılırsa hayalinin Premier Lig olduğu biliniyor.