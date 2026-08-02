Galatasaray: 3 - Rennes: 3 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes'i ağırladı. RAMS Park'ta oynanan hazırlık maçı 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Sarı Kırmızılılar'ın gollerini 18'de Victor Osimhen, 49'da Gabriel Sara ve 90+4. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz kaydetti. Rennes'in gollerini ise 27,58 ve 61. (p) dakikalarda Esteban Lepaul attı.

Galatasaray, bir sonraki ve son hazırlık maçında 8 Ağustos Cumartesi günü Villarreal'i ağırlayacak.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR, PENALTI KARARINDAN VAZGEÇTİ

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, 8. dakikada verdiği penaltı kararından yardımcı hakemin uyarısıyla vazgeçti.

Rennes'de Mahamadou Nagida'nın ceza yayı içinden çıkardığı şutta top, Ugochukwu'nun kafasından döndü. Önce penaltı noktasını gösteren Oğuzhan Çakır, yardımcısı Mücahit Adem Çelebi'nin uyarısı üzerine kararını değiştirdi.

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SON 3 HAZIRLIK MAÇINI KAZANAMADI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, son 3 müsabakadan galibiyetle ayrılamadı.

Sezonu 5-1'lik Ümraniyespor galibiyetiyle açan Galatasaray, sonrasında Avusturya kampında Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray, son olarak Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

TARAFTARLARDAN TRANSFER BEKLENTİSİ

Galatasaray taraftarı, yeni sezon öncesi transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi.

Taraftarlar, yaz transfer döneminde sadece Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralayan yönetime, "Dursun Özbek transfer nerede?" ve "Sabrımız taşıyor transferler nerede?" tezahüratı yaptı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, mücadele boyunca bu tezahüratlarını sürdürdü.

UGOCHUKWU, İLK KEZ RAMS PARK'TA

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Ugochukwu, ilk kez Seyrantepe'de taraftarının karşısına çıktı.

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İngiltere'nin Burnley ekibinden transfer edilen 22 yaşındaki orta saha, daha önce deplasmandaki Ümraniyespor ile Avusturya kampındaki Monza ve Venezia maçlarında forma giymişti.

UGOCHUKWU VE FRANKOWSKI ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Galatasaray'da Lesley Ugochukwu, Rennes'de ise Przemyslaw Frankowski, eski takımlarına karşı mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Ugochukwu, altyapısından çıktığı Fransa temsilcisinde 2021-2023 yılları arasında top koşturmuştu.

Polonyalı sağ bek Frankowski ise 2024-2025 sezonunun devre arasında geldiği Galatasaray'da yarım sezon forma giymişti. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon başında zorunlu satın alma maddesiyle Rennes'e kiraladı.

SZYMANSKI YENİDEN TÜRKİYE'DE

Rennes'in Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, 6 ay sonra yeniden Türkiye'ye geldi.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'den Fransa temsilcisine transfer olan Szymanski, sarı-lacivertlilerde 2023-2026 yılları arasında forma giymişti.

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86 GÜNLÜK HASRET SONA ERDİ

Galatasaraylı taraftarlar, Rennes maçıyla 86 gün sonra RAMS Park'taki yerini aldı.

Son olarak 9 Mayıs 2026 tarihindeki Antalyaspor maçında tribündeki yerini alan taraftarlar, 86 gün sonra maç izlemek için stada geldi. Ancak sarı-kırmızılı futbolseverler, mücadeleye ilgi göstermedi. Karşılaşmayı 10 binden az taraftar, tribünden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın başında duran toplarda etkili olan Galatasaray, 18. dakikadaki korner organizasyonu sonrasında Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın 26. dakikasında Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında Mahdi Camara, meşin yuvarlağı tek pasla Esteban Lepaul'a aktardı. Lepaul, Uğurcan'ın önde olduğunu görerek yaptığı şık aşırtma vuruşla takımının 1-1'lik beraberliği yakalamasını sağladı. Devrenin devamında başka gol olmadı ve soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gidildi.

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya ise hızlı başladı.

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50'nci dakikada sağ kanattaki Sallai'nin ortasında kaleci Kilian Belazzoug'un müdahale ettiği topu altıpas çizgisinin sağ çaprazında önünde bulan Gabriel Sara'nın vuruşunda Galatasaray 2-1 öne geçti.

Mücadelenin 58 ve 61. (penaltı) dakikalarında Lepaul ile fileleri havalandıran konuk ekip, 3-2 üstünlük kurdu.

Maçın 90+4. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan bulduğu golle beraberliği yakalayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Maçın 61. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile Ismail Jakobs, 74. dakikasında İlkay Gündoğan, Kazımcan Karataş, Renato Nhaga ve Arda Ünyay, 85. dakikasında Yusuf Sivaslıoğlu ve 90+1. dakikasında da Ada Yüzgeç ile Berat Luş oyuna dahil oldu.