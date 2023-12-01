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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Bulgaristan üzerinden Trakya ve İstanbul'a soğuk geliyor! Hafta sonu hava nasıl İstanbul, İstanbul'da hava durumu

        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, pazar günü gece yarısından sonra Bulgaristan üzerinden Trakya'ya ve İstanbul'a soğuk bir cephenin geleceğini ve normallerin üzerindeki sıcaklıkların düşeceğini kaydetti. Öztel, "Pazartesi İstanbul-İzmir arasındaki tüm merkezlerde yağmur ihtimali yüksek görünüyor" ifadelerini kullandı

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 01.12.2023 - 16:23 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:33
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        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
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        Fırtınaların ve soğuk rüzgarların ardından bu hafta sonu Türkiye yeniden ısınıyor. İstanbul’da parçalı bulutlu bir gökyüzünde hava 18-19°C’lere çıkarken cumartesi ve pazar mevsim ortalamasının 6-7°C üzerinde 2 gün geçirecek.

        Fakat Marmara yine kuvvetli rüzgarlardan olumsuz etkilenebilir. Cumartesi gün boyu Çanakkale açıklarında ve İstanbul-Adalar arasında kuvvetli güney yönlü rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı aksayabilir. Rüzgar şehirlerde 40-50km/saat hıza ulaşacak.

        Cumartesi bu lodos yönlü esinti havayı ısıtırken Türkiye genelinde güneşi görebildiğimiz birkaç gün geçireceğiz. Doğu ve Güneydoğu merkezleri ile Karadeniz benzer şekilde ısınıyor. Diyarbakır-Kahramanmaraş-Hatay 15°C’ye yükseliyor.

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        Pazar günü rüzgar yine güney yönlerden Marmara’da kıyıları hırpalayacak, tahmini sürati geçtiğimiz günlerden zayıf. Demir atmış gemileri sürükleyen fırtınalar görmüş denizlerimize bu hafta sonu bu rüzgarlar sakin bile gelebilir. Yine de yolculuk yapacaklar hava ve deniz ulaşımının aksaması ihtimalini unutmamalı.

        NORMALLERİN ÜZERİNDEKİ SICAKLIKLAR DÜŞECEK

        Pazar gece yarısından sonra ise Bulgaristan üzerinden Trakya’ya ve İstanbul’a soğuk hava gelerek bu normallerin üstündeki sıcaklıkları düşürecek. Pazartesi İstanbul-İzmir arasındaki tüm merkezlerde yağmur ihtimali yüksek görünüyor. İstanbul yağmurlu bir hafta başlangıcına doğru gidiyor (Salı olmadan yağış kesilir).

        Bu sırada barajlarda seviyeler arttı, İstanbul nihayet yeniden yüzde 30’un üzerinde suyu olan bir şehir. Henüz kuraklık ve gelecek mevsimlerde susuz kalma tehlikemiz geçmiş değil, bu yağmurların hakkını verip suyu tasarruflu kullanmayı sürdürmeliyiz.

        29 Kasım’da düşen toplam yağış miktarları bazı Ege ve Marmara merkezlerinde, bu merkezlerin kendi kasım ayı ortalamalarını 2’ye katladı. Bir diğer deyişle 24 saatte 2 aylık yağmurun düştüğü barajlar, merkezler oldu. Her zaman bu kadar iyi yağış alamıyoruz hatta bu gerçekleşenler meteorolojik olarak 'ekstrem değer' sayılıyor. Böylesi uzun ve güçlü yağışları, şehirlerde önemli bir aksaklık olmadan atlatabildiğimizi görmek bir diğer olumlu taraf oldu.

        Fotoğraflar: AA

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