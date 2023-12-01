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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Başsavcıdan sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi

        Başsavcıdan sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi

        Sosyal medya kullanımı arttıkça buna bağlı olarak bu kanallar üzerinden işlenen suçlar da arttı. Bunların başında da sosyal medya platformları üzerinden yapılan hakaretler öne çıkıyor. Başsavcılıklar hakaret suçlarıyla doldu taştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman "Sadece bizim adliyemizde 2023 yılının başından bu tarihe kadar 61 bin 840 şikayet başvurusu yapıldı" dedi. Yaman, "Hakaret suçu uzlaştırmadan çıksın, ön ödemeye alınsın" şeklinde konuştu. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        csever@haberturk.com
        Giriş: 01.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:52
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        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
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        Sosyal medya artık hayatımızın bir parçası. Çoğu zaman vakit geçirmek, eğlenmek için kullanılan sosyal medyada dolandırıcılık, hakaret, tehdit, halkın bir kesimini aşağılama gibi suçlar da işleniyor. Ancak Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın yıllık iş yükünün neredeyse yüzde 20’sini sosyal medyada yapılan hakaretler oluşturuyor.

        “GÜNDE ORTALAMA 200 SORUŞTURMA AÇILIYOR”

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman, 2022 yılında 46 bin 240 kişinin “sosyal medya üzerinden hakaret” suçu nedeniyle savcılığa giderek şikayetçi olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Yaman’ın açıklamasına göre; 2023 yılından bu tarihe kadar da 61 bin şikayet yapıldı ve bu suçlara ilişkin günde ortalama 200 civarında soruşturma açılıyor.

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        “SAVCILARIN İŞ YÜKÜ GEREKSİZ YERE ARTIYOR”

        Bu suçların soruşturmaları için onlarca Cumhuriyet savcısı ve mahkemenin iş yükünün gereksiz yere arttığını söyleyen Yaman, “Karşılaştırmalı hukukta hakaret suçunun tamamen suç olmaktan çıkarılması, maddi ve manevi tazminata konu yapılması yaklaşımı olduğu gibi, mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344. maddesinde hakaret suçunun şahsi dava yoluyla takibi usulü benimsenmiştir.” dedi.

        “HAKARET SUÇU UZLAŞTIRMA KAPSAMINDAN ÇIKSIN”

        Hakaret suçunun tamamen suç olmaktan çıkarılması gerektiğini savunan Başsavcı Vekili Yaman, çıkarılmayacaksa da artan iş yükü karşısında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Hakaret suçunun uzlaştırmaya tabi olduğunun altını çizen Yaman, tarafların uzlaştırmada para karşılığında anlaştığını belirtti.

        Başsavcı Vekili Önder Yaman, çoğu zaman avukatların müvekkilinden habersiz bu şikayetleri yaptığını belirterek, “Avukatlar, bir Cumhuriyet başsavcılığından sonuç alınamadığında bir başka Cumhuriyet başsavcılığına giderek şikayeti yapıyor. Uzlaşma görüşmelerinin kamuya maliyeti, şüphelilerin yüksek maddi talepler karşısında zor durumda bırakılmaları, ödeme güçlüğü içinde olanların kamu davasına muhatap olmaları gözetildiğinde bu suç uzlaşma kapsamından çıkarılmalıdır. Yapılan suçun cezasız kalmaması için ise kanaatimizce, bir başka alternatif çözüm yöntemi olan ön ödeme kurumuna başvurulabileceği, böylelikle ön ödeme kurumunun da işlevselliğinin artırabileceği, uzlaşma görüşmeleri için harcanan emek, zaman ve kamu üzerinde kalan harcamalardan büyük ölçüde tasarruf edilebileceği düşünülmektedir.” dedi.

        “SOSYAL MEDYADA HAKARET SUÇU ÖN ÖDEME KURUMUNA ALINSIN”

        Sosyal medyada yapılan hakaretler ön ödeme kurumu kapsamında kaldığında ekonomik nedenlerle uzlaşmayı kabul edemeyecek durumda olanlarla, uzlaşmayı kabul edenler arasındaki adaletsizliğin giderilebileceği kaydedildi. Yaman, sosyal medya platformları üzerinden yapılan hakaretlere ilişkin yaptırımla ilgili farklı düzenlemenin eşitlik ilkesi açısından Anayasa'ya aykırı olmayacağının da altını çizdi.

        ÖN ÖDEME KURUMU NEDİR?

        Ön ödeme Türk Ceza Kanunu 75. Maddede düzenlenmiştir. TCK 75’e göre uzlaşma kapsamında olmayan suçlar, yalnız adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı altı ayı aşmayan bir suç işlemiş olan kişi; savcılık tarafından para cezası ödemesine karar verilir. Şüpheli hakkında dava açılmadan belirlenen miktarı ödeyerek cezasını çekmiş olur.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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