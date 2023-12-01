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        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada

        Türkiye'nin konuştuğu milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasında dosyaya dikkat çeken bir görüntü girdi. Bankaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde tutuklu sanık Ali Yörük'ün, iddiaya göre bazı müştekilerden alarak yanında getirdiği poşetin içendeki parayı bankada teslim etmesi yer alıyor. Yine sanık Seçil Erzan ile yanındaki iki kişinin masanın üzerindeki paraları çantaya koymaları da görüntülere yansıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:03
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        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
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        Türkiye'nin konuştuğu milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasında yeni bir görüntü ortaya çıktı. Buna göre bankaya ait bazı güvenlik kamerası kayıtları da dosyaya girdi.

        AA'da yer alan habere göre görüntülerde, tutuklu sanık Ali Yörük'ün, iddiaya göre bazı müştekilerden alarak yanında getirdiği poşetin içendeki parayı bankada teslim etmesi yer aldı.

        Yine sanık Seçil Erzan ile yanındaki iki kişinin, 27 Eylül ile 2 Aralık 2022'de masanın üzerindeki paraları çantaya koymaları da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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