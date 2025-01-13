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        Haberler Gündem Güncel İşte megakent için kar tahmini! İstanbul ile Erzurum aynı! | Son dakika haberleri

        İstanbul ile Erzurum aynı! İşte megakent için kar tahmini

        Türkiye soğuk ve yağışlı havaların etkisi altında. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yaptığı değerlendirmede, "Bu haftayı batı ile doğu benzer soğuk havada geçiriyor. İstanbul ile Erzurum hissedilen sıcaklık koşulları olarak neredeyse aynı, bu durum esen rüzgarla ilgili" ifadelerini kullandı. Öztel ayrıca megakent için kar tahminlerini de açıkladı

        Giriş: 13.01.2025 - 12:42 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:45
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        İstanbul ile Erzurum aynı!
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        Bugün Türkiye’de yağışlar Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında devam ediyor. Doğu Anadolu’da ve Güneydoğu’da yağışsız günler sürüyor. Doğu bölgelerde sonraki kar yağışları 16 Ocak Perşembe günü, batı bölgelerde ise gelecek 72 saat yağışlı geçecek görünüyor.

        Edirne, Kırklareli ve İstanbul’un batısında Çorlu-Çerkezköy çevresinde bugün kar yağacak, fakat bu kar İstanbul’un Avrupa yakasına pek sokulamayacak. İstanbul’da yağışların yüzde 90’ı yağmur, akşam saatlerinde yüzde 10’u da karla karışık yağmur halinde bekleniyor. Arnavutköy-Çerkezköy arasındaki alana bu gece biraz kar ve karla karışık yağmur düşebilir.

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        İstanbul’da şehir genelinde örtü yapabilecek bir kar yağışı, şehre en son 2022 yılında düşmüştü. Bu kışın yarısına yaklaşırken İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli gibi kıyı merkezlerde henüz kar tahmini bulunmuyor.

        İstanbul’da hissedilen sıcaklık kuzeyden esen rüzgarla 5°C’ye kadar düşüyor. Haftanın en soğuk günleri ilk 3 gün olacak. Perşembe gününden itibaren de hava açmaya başlarken yağışlı hava tüm batı bölgelerden ayrılmış olacak. Hafta sonuna uzanırken güneş yüzünü gösteriyor, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu genelinde yağışlar cuma olmadan kesiyor, hissedilen sıcaklıklar batıda 5°C’den 10°C’ye kadar tırmanacak.

        İç Anadolu’da Ankara henüz doyurucu bir kar yağışı alamadı, merkezden uzak kuzeybatı kesimlerde bu gece ve yarın sabah biraz kar yağabilir. Bolu Dağı’nda ise 14 Ocak Salı sabahı, 15 Ocak ve 16 Ocak tarihlerinde kar bekliyoruz. İstanbul-Ankara yolunda olacak sürücülerin yarın sabahtan itibaren beklenen kar yağışlarına karşı, Bolu Dağı Geçidi ve çevresinde daha tedbirli seyretmesinde yarar var. Marmara’da ayrıca kayak merkezlerine bu hafta 3 gün kar yağacak görünüyor. Toplam kar miktarları 10 santimetre ile 40 santimetre arasında olacak. Büyük miktarlar sayılmaz ama yine de çorak tepeler beyazlayacak.

        Bu haftayı batı ile doğu benzer soğuk havada geçiriyor. İstanbul ile Erzurum hissedilen sıcaklık koşulları olarak neredeyse aynı, bu durum esen rüzgarla ilgili. Marmara’da esintili ve ıslak havaya uygun kıyafetler seçip, sağlık takviyeleri yapmakta yarar olabilir. Anadolu’da ise 10 gündür süren sisli ve puslu havalar nihayet biraz karışıyor, temizleniyor.

        Fotoğraflar: AA

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