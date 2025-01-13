İstinaftan TOGO Kuleleri kararı

TOGO Kuleleri’nin yıkılmasına karar veren Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin işlemine karşı açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi, keşif ve bilirkişi incelemesi yaparak dava konusu yıkım kararını iptal etmişti.

Mahkeme kararına karşı yapılan itiraz ise reddedildi. Kararla birlikte kulelerinin yapımına devam edilecek. İstinaf, TOGO Kuleleri’nin kaba inşaatının bittiğini, yüzde 75’inin tamamlanmış olduğunu ve çatısının kapatıldığını vurgulayarak, “Edinilmiş hakların korunması hukuk devletinin gereğidir” ifadesini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, TOGO Kuleleri'nin bulunduğu taşınmazın imar planları yapılarak inşaat izni verildi. 2019 yılında göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile inşaatın sahibi eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün arasında ise “rüşvet” polemiğinin yaşanmasına neden olan kulelerin yıkım kararına ilişkin nihai karar da istinaftan çıktı.

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İMAR PLANI İPTAL EDİLMİŞTİ

Yavaş, göreve başladıktan 3 yıl sonra Melih Gökçek zamanında yapılan planları iptal etmişti. Ardından TOGO Kuleleri’nin inşaatını mühürlendi ve yıkımına karar verildi. Alanda, inşaat yoğunluğunun düşürüldüğü yeni plan ile inşaat ruhsatının iptali ve yıkım kararı da yargıya taşındı.

Ankara 17. İdare Mahkemesi de yeni planı şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu karara karşı istinaf başvurusunda bulununca dosya Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’ne geldi. Daire, 6. İdari Dava Dairesi ile yaptığı ortak heyet sonunda ABB'nin başvurusunun reddine karar verdi. Bu kararla TOGO Kuleleri’nin yapımına devam edilecek.

KABA İNŞATI BİTEN VE ÇATISI KAPATILAN BİNA YIKILAMAZ

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. ve 6. İdari Dava Daireleri'nin ortak heyetinin verdiği kararda, “Yapı ruhsatının iptali ile birlikte kaba inşaatı tamamlanmış ve çatısı kapatılmış seviyesinde ‘bitmiş olarak’ tespiti yapılarak durdurulan bir inşaatın geldiği seviyenin mahiyeti itibariyle artık yapıların ve bu yapılara ait ruhsatların kazanılmış hak kapsamında kabul edilmesi ve idarece anılan fiili durumun göz önünde bulundurulması gerekirken, taşınmaza yönelik daha sonra yapılan plandan ve bu planda belirtilen yapılaşma koşullarından bahisle doğrudan yapı ruhsatının iptalinde hukuki isabet bulunmamaktadır” dedi.

REKLAM TOGO Kuleleri ile ilgili yargılama sürecinde tartışılması gereken esas konunun “Kazanılmış hak” olduğuna dikkat çeken Ankara Bölge İdare Mahkemesi, gerekçeli kararında şu görüşler dile getirildi: “Burada tartışılması gereken husus; imar planının yargı kararı ile iptali üzerine yapı ruhsatı alınarak yapımına başlanılmış olan inşaatın ilgili idarece yapı ruhsatının iptal edilerek mühürlendiği tarih itibariyle ‘tamamlanmış’ olması durumunda kazanılmış hakkın varlığının nasıl değerlendirileceğidir. Davalı idarece ilk kez 27/01/2020 tarihinde dava konusu taşınmazlara ilişkin yapı ruhsatlarının iptal edildiği, ruhsatların iptali öncesinde düzenlenen tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağında yapıların yüzde 75’inin tamamlanmış vaziyette, yani inşaat bitirme seviyesi itibariyle mekanik ve elektrik tesisatına ait kalan yapı kısımları dışında kaba inşaatın tamamlanmış ve çatısı kapatılmış durumda olduğunun tespit edildiği görülmektedir." İSTİNAF, “KAZANILMIŞ HAK” DEDİ İstinaf, TOGO Kuleleri’nin yıkım kararının ve inşaat ruhsatının iptali davasına ilişkin verdiği kararda şu görüşleri de dile getirdi: “Sonuç itibariyle, yapı ruhsatının iptali ile birlikte kaba inşaat tamamlanmış ve çatısı kapatılmış seviyesinde ‘bitmiş olarak’ tespiti yapılarak durdurulan bir inşaatın geldiği seviyenin mahiyeti itibariyle, artık yapıların ve bu yapılara ait ruhsatların kazanılmış hak kapsamında kabul edilmesi ve idarece anılan fiili durumun göz önünde bulundurulması gerekirken, taşınmaza yönelik daha sonra yapılan plandan ve bu planda belirtilen yapılaşma koşullarından bahisle doğrudan yapı ruhsatının iptalinde hukuki isabet bulunmamaktadır.” Oyçokluğuyla alınan karara bir üye muhalif kaldı. Muhalif üye, karşı oy gerekçesinde şunları yazdı: “Davacı tarafından plan değişikliği talebinde bulunulduğu takdirde, davalı idarece Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin (I) bendinde yer alan planların, çerçevesinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanacağı hükmü ile imar mevzuatı hükümlerinin tümü göz önünde bulundurularak yeni bir plan hazırlanabileceği gibi dava konusu parsel özelinde plan tadilatı yapmak yerine bölgenin yeni gelişen ihtiyaçları doğrultusunda, alanda bir plan revizyonu yapma yoluna da gidebileceği tabiidir. Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.”