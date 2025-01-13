Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa asgari ücrete güncelleme yapabiliriz

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Belediyelerin borçlarının 30 altın ton tutarında olduğu söylendi. Doğru değil. Belediyelerin bugünkü SGK borcu şuan 167 milyar lira bu da yaklaşık 55 ton altın yapıyor. Bu borçların 3'te 1'i CHP'li belediyelerin borcu deniyor. Bu da yanlış. Tüm belediyelerin borçlarının yüzde 70'i tek başında CHP'li belediyelere ait. Bunlarla ilgili tüm belge ve dökümanlar elimizde mevcut. 30 büyükşehir belediyesinin yalnızca 14'ü CHP'li ama büyükşehir borçlarının yüzde 80'e yakını yüzde 76'si CHP'li belediyelere ait.

En borçlu 30 belediyeden 23'ü CHP belediyesi. Toplam borcun yüzde 70'i CHP belediyesi. Bu belediyeler borçlarını ödemek yerine sürekli katlıyorlar. Kamuoyunu aydınlatmamızda yarar var, belediyelerde çalışmakta olan işçi ve memur sigorta kolunda toplam SGK alacağının 4'te 1'i belediyelerin borcudur. Ayrıca SGK'nın tüm bu anlattıklarımı tek kalemde değerlendirsek bile özetle en borçlu kurum ve kuruluşlar yine CHP'li belediyelere ait oluyor. Bunu grafiklerle, istatistiklerle açıklayabiliriz. SGK olarak bizim prim tahsilatımız yüzde 90. Ancak belediyelerden prim tahsilatı oranı yüzde 44. Belediyelerden prim tahsilatına geldiğimizde sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ödemiyorlar. Belediyeler borçlarını ödeseler, 1405 belediye var, bu belediye borçlarını sürekli gündeme getirmeye de gerek kalmayacaktır.

Her defasında Özgür Özel'i yalanlamaktan rahatsızlık duyuyorum ancak Özgür Özel sürekli yalan söylemekten rahatsız olmuyor. SGK'ya en borçlu belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi. BU belediye yıllarca CHP'de olan belediye. İzmir'in SGK borcu şuan 12 milyar lira ve en borçlu belediyemiz. 5 yılda borcunu 2 bin kat artıran bir belediye.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda borcunu 55 kat artırmış, borç 8,7 milyar TL.

Hiçbir özel sektörün borcu bu kadar değil. Ama biz bu borçları eninde sonunda tahsil edeceğiz.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLUR MU?

CHP manipülatif bir yol izliyor burada. Biliyorsunuz altının değeri üzerinden hesaplamalar yapıyorlar. Altın küreselde sürekli değer kazanan bir emtiadır. Bu tür değerlendirmeler yapmak çok doğru değil. Altın üzerinden hesapla vatandaşımızın algısında değişiklik yapmaya çalışıyorlar.