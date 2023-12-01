İsmail Kartal'ın kara talihi!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 yenilerek 31 yıl sonra Avrupa kupalarında en farklı mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, bu sonuçla birlikte yıllar sonra aynı kabusu yaşadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland ekibine deplasmanda 6-1 kaybeden Fenerbahçe, tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı.
Right to Dream Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda kalesinde gördüğü 4 golle 6-1 yenildi ve lider geldiği Danimarka'dan üçüncü sırada döndü.
Son 5 resmi maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan İsmail Kartal'ın ekibi, sezon başındaki performansının gerisinde kaldı.
Trabzonspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetin ardından Ludogorets'e deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından ligde Adana Demirspor'la rakip sahadaki müsabakayı golsüz eşitlikle bitirdi.
Milli maç arasının ardından Süper Lig mücadelesinde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, son olarak ise Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 kaybetti.
EN FARKLI ÜÇÜNCÜ YENİLGİ
Fenerbahçe, Avrupa maçlarındaki en farklı mağlubiyetini 17 Eylül 1975 yılında Portekiz deplasmanında Benfica'ya karşı 7-0'lık skorla almıştı.
Bu yenilgiden 3 yıl sonra 27 Eylül 1978'de Hollanda'da PSV Eindhoven'a 6-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, 4 Kasım 1992'de ise Çek ekibi Sigma Olomouc'a deplasmanda 7-1 yenildi.
İSMAİL KARTAL'IN 'KARA TALİHİ'
Sigma Olomouc müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkan İsmail Kartal, bu karşılaşmanın 41. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.
İsmail Kartal'ın ardından Hakan Tecimer ve Gerson da kırmızı kart gören diğer isimler olurken, 8 kişi kalan Fenerbahçe, rakibinden 7 gol yemişti.