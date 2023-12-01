Ali Poyrazoğlu: Çok önemli ve değerli bir oyuncuyu, düşünce adamını ve öğretmeni kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Diksiyon ustasıydı. Kardeşimin sınıf arkadaşıydı o zamanlardan yani tiyatrocu olmadan önce tanıyordum. Çok üzgünüm. Mesleğe kendini adamıştı. Kültür insanıydı. Türkiye ağacından çok önemli bir dal kırıldı. Oktay Kaynarca: Şoktayım, söleyecek bir şey bulamıyorum. Hocamızdı... Milletimizin başı sağ olsun. Çok önemli bir değerimizi kaybettik.

Nilgün Belgün: Ah içim yandı ah çok üzüldüm. Daha dün oyun fotoğrafımızı paylaşmıştım. Çok iyi dostum oyun arkadaşım canım Can.

6 Şurada Paylaş!









Tilbe Saran: Dünya güzeli bir “adam” geçti bu dünyadan! Çok üzgünüm.

Mine Tugay: Ah Can abim ah.. Çok üzgünüm çok.. Bin minnet ve bin saygıyla seni her zaman çok güzel hatırlayacağım. Bana, bize kattığın her şey için sonsuz teşekkürler. Başımız sağ olsun…

Melek Baykal: Ahhhh ahh Can’ım... Can hocam niye neden? Ah kahroldum… Ne değerlisin bizler için of... Bilemedim ne yazacağımı, nurlarda uyu...