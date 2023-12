Ünlü oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti | Can Gürzap kimdir, neden öldü, kaç yaşında vefat etti? - Son dakika Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti | Can Gürzap kimdir, neden öldü, kaç yaşında vefat etti? - Son dakika Magazin haberleri

Ünlü oyuncu, yönetmen ve yazar Can Gürzap, 79 yaşında vefat etti. Gürzap'ın bir süredir hastanede aort anevrizması tedavisi görüyordu. * Aort Anevrizması Nedir? Sol kalpten çıkan ve aort adı verilen atardamarda bölgesel genişleme olması sonucu kesecik oluşması durumudur. Sıklıkla 60 yaşın üzerindeki hipertansiyon hastalarında görülebilen bu genişleme noktalarında ani olarak yırtılmalar meydana gelebilir. Buna aort yırtılması ya da tıbbi adıyla aort diseksiyonu denmektedir.

2 Şurada Paylaş!









Can Gürzap'ın vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Usta oyuncu, 2018'de trafik kazası geçirmiş ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hastanede ziyaret etmişti.