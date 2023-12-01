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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA ülke puanı sıralaması - 9. sıradaki rahat konumumuzu da sıkıntıya soktu - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması

        Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı son 9 maçta Fenerbahçe 1 galibiyet, Galatasaray ise 1 beraberlik aldı. Beşiktaş ise 3 maçı da kaybetti. Son 9 maçtaki 1 galibiyet 1 beraberlik performansımız, 9. sıradaki rahat konumumuzu da sıkıntıya soktu. İşte 5. haftanın ardından oluşan UEFA ülke puanı sıralaması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:45
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

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        Temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz ekibi Manchester United ile evinde 3-3 berabere kaldı.

        3

        Daha önce gruptan çıkma şansını kaybeden UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge'e 5-0 mağlup oldu ve hüsran yaşadı.

        4

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe ise tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti.

        5

        Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı son 9 maçta Fenerbahçe 1 galibiyet, Galatasaray ise 1 beraberlik aldı. Beşiktaş ise 3 maçı da kaybetti.

        6

        Son 9 maçtaki 1 galibiyet 1 beraberlik performansımız, 9. sıradaki rahat konumumuzu da sıkıntıya soktu.

        5. haftanın ardından oluşan UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde:

        7

        12. İSVİÇRE: 31.775

        8

        11. ÇEKYA: 31.800

        9

        10. İSKOÇYA: 33.650

        10

        9. TÜRKİYE: 35.600

        11

        8. BELÇİKA: 44.200

        12

        7. PORTEKİZ: 51.316

        13

        6. HOLLANDA: 59.300

        14

        5. FRANSA: 59.664

        15

        4. ALMANYA: 79.909

        16

        3. İTALYA: 80.998

        17

        2. İSPANYA: 84.739

        18

        1. İNGİLTERE: 98.678

        19

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        20

        11. SIRA ELEME OYNUYOR

        Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

        21

        SENEYE İKİ TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK

        Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde; 2024/25 sezonunda ülkemizden toplam 5 takımın Avrupa kupalarına katılacağını açıkladı. Türkiye, geçen sezonu ilk 15 içinde tamamladığı için; takım sayısını yeniden 5'e çıkardı. Böylece ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne iki, UEFA Avrupa Ligi'ne iki, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne bir takım gidecek.

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