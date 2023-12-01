UEFA ülke puanı sıralaması
Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı son 9 maçta Fenerbahçe 1 galibiyet, Galatasaray ise 1 beraberlik aldı. Beşiktaş ise 3 maçı da kaybetti. Son 9 maçtaki 1 galibiyet 1 beraberlik performansımız, 9. sıradaki rahat konumumuzu da sıkıntıya soktu. İşte 5. haftanın ardından oluşan UEFA ülke puanı sıralaması
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.
Temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz ekibi Manchester United ile evinde 3-3 berabere kaldı.
Daha önce gruptan çıkma şansını kaybeden UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge'e 5-0 mağlup oldu ve hüsran yaşadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe ise tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti.
Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı son 9 maçta Fenerbahçe 1 galibiyet, Galatasaray ise 1 beraberlik aldı. Beşiktaş ise 3 maçı da kaybetti.
Son 9 maçtaki 1 galibiyet 1 beraberlik performansımız, 9. sıradaki rahat konumumuzu da sıkıntıya soktu.
5. haftanın ardından oluşan UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde:
12. İSVİÇRE: 31.775
11. ÇEKYA: 31.800
10. İSKOÇYA: 33.650
9. TÜRKİYE: 35.600
8. BELÇİKA: 44.200
7. PORTEKİZ: 51.316
6. HOLLANDA: 59.300
5. FRANSA: 59.664
4. ALMANYA: 79.909
3. İTALYA: 80.998
2. İSPANYA: 84.739
1. İNGİLTERE: 98.678
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
11. SIRA ELEME OYNUYOR
Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.
SENEYE İKİ TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde; 2024/25 sezonunda ülkemizden toplam 5 takımın Avrupa kupalarına katılacağını açıkladı. Türkiye, geçen sezonu ilk 15 içinde tamamladığı için; takım sayısını yeniden 5'e çıkardı. Böylece ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne iki, UEFA Avrupa Ligi'ne iki, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne bir takım gidecek.