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İmamoğlu, kireç taşlarının aldığı suyla bir anda çökmesi ile meydana gelen obrukları Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinde görebildiklerini anlatarak, "Kireç taşlarının olduğu bu alanlar da hafif çukurlaşmış alanlar oluyor. Bu alanlarda çökmeler meydana geliyor. Bu şekildeki obruklar çok büyük zararlar vermiyor. Bunun sebebi de yavaş yavaş gelişmesinden kaynaklanıyor ama Batman ve Bismil arasındaki alanda akarsuların meydana getirmiş olduğu çok kalın bir tortul vardır" dedi.

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Diyarbakır Jeoloji Mühendisleri Odası 2'nci Başkanı Dr. Mehmet Şefik İmamoğlu, "Alçı taşlarının erimesi sonrasında yer altında meydana gelen boşluklarda, üst taraflarda ani çökmelerin olduğu zamanlar olabiliyor. Bunları, Batman yollarında görebiliyoruz. Bu ani çökmeler eğer şehir içinde olmazsa büyük bir zarar vermeyebilir ama kent içerisinde olursa ciddi zararlar verecektir" diye konuştu.