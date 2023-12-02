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        Niğde'de dağda rahatsızlanan avcı hastaneye kaldırıldı

        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde ava gittiği dağda rahatsızlanan bir kişi, UMKE ekiplerince hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:05
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        Niğde'de dağda rahatsızlanan avcı hastaneye kaldırıldı
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        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde ava gittiği dağda rahatsızlanan bir kişi, UMKE ekiplerince hastaneye götürüldü.

        İlçeye bağlı Pınarbaşı mevkisinde ava giden Cihat Tosun (51), bir süre sonra göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı.

        Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi.

        Tosun, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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