Güner Ümit uzun süre sonra ortaya çıktı
1990'ların ünlü sunucusu Güner Ümit'in son hali, kontrol için gittiği hastanenin doktorunun paylaşımıyla ortaya çıktı
Bir dönemin fenomen yarışma programlarından 'Turnike'nin sunucusu Güner Ümit, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit, nisan ayında Balıklı Rum Vakfı Hastanesi'ne gitti. Ümit'in son hali, doktorun paylaşımıyla gözler önüne serildi.
Doç. Dr. Feridun Suat Gökçe, "Seslendirme sanatçısı ve program sunucusu Sayın Güner Ümit’e küçük bir müdahale sonrasında çok zevkli bir sohbet yaptık ve kendisini uğurladık" notuyla Güner Ümit ile fotoğrafını paylaştı.