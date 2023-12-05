Galatasaray'da yoğun transfer mesaisi: Ya bir sol bek buluruz ya birini sol bek yaparız! - Galatasaray Haberleri

Galatasaray'da yoğun transfer mesaisi: Ya bir sol bek buluruz ya birini sol bek yaparız! - Galatasaray Haberleri

Galatasaray'da yoğun mesai: Ya bir sol bek buluruz ya birini sol bek yaparız! Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da yoğun çalışma başladı. Sol bek ve orta sahaya transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk da önceliğini sol beke verdi. Angelino ve Kazımcan Karataş'ın performansını tatmin edici bulmayan Buruk, alternatif seçenekleri gündemine almaya başladı

Bu yaz kadrosuna kattığı bazı yıldızlardan verim alamayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde aynı hataya düşmek istemiyor. Ocak ayı için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar yoğun bir mesai içerisinde. Sol bek ve orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da listeler de genişliyor.

ÇALIŞMALAR İKİ AY ÖNCE BAŞLADI Bu yaz satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Angelino'nun performansını yeterli bulmayan sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'le masaya otursa da anlaşma zemini şimdiye kadar bulamadı. İspanyol futbolcunun 6 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi istemeyen Galatasaray'da transfer yetkilileri iki ay önce çalışmalara başladı. REKLAM

LİSTE GENİŞLİYOR Listenin üst sıralarında yer alan Bradley Locko için temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin 10 milyon Euro üzerindeki bonservis beklentisi sonrasında alternatiflere yöneldi. Bu bölgeye Sacha Boey tipinde atletik özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu almayı planlayan sarı-kırmızılıların transfer listesi kabardı. Caner Erkin ve Rıdvan Yılmaz gibi yerli oyuncuların da azınlıkta olsa da bulunduğu listedeki oyuncu sayısının çift haneli rakamlara çıktığı öğrenildi.

"YA BİR SOL BEK BULURUZ YA BİRİNİ SOL BEK YAPARIZ" Kanayan yara olan sol bekte eli bir türlü rahatlamayan Okan Buruk alternatif fikirler üzerinde duruyor. Sol beke transfer yapılsa da kadroya katılabilecek oyuncunun geliş tarihinin en erken ocak ayında olması Buruk'u kadro içinden sol bek arayışlarına yöneltti.

20 maçlık opsiyon maddesi nedeniyle rotasyonda gerileyen Angelino'nun yanı sıra Kazımcan Karataş'ın performansını tatmin edici bulmayan Okan Buruk, Pendikspor deplasmanında sol bekte Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirmişti.

ABDÜLKERİM İÇİN FORMÜL: ASİMETRİK DİZİLİM Daha önce sol bekte ters ayakla oynayan Leo Dubois'ya forma veren Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın da performansından memnun kaldı. Daha önce sağ bekte de denenen Barış Alper Yılmaz'ın çeşitli bölgelerde forma giyebilmesi ve pozisyonlara kolay adapte olması, onu sol bek için mecbur kalınması durumunda alternatiflerden biri haline getirdi.

Buruk'un bu bölgedeki diğer bir seçeneği ise sol bek oynamayı sevmeyen Abdülkerim Bardakcı... Kariyerinin başlarında sol bekte de forma giyen milli futbolcu, çıkışını stoperde yaparken sol bekte oynamaya sıcak bakmıyor. Buruk ise oyuncuyu mecbur kalması durumunda geçici süreli de olsa sol bek gibi sahaya sürebileceği bir asimetrik dizilim üzerinde duruyor.