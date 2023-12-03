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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde uygulamalı hayvan bakım eğitimi verildi

        NiğdeÖmer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince öğrenci ve kursiyerlere büyükbaş hayvanların bakımı, beslenmesi ve alınacak önlemler konusunda uygulamalı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 09:10 Güncelleme: 03.12.2023 - 09:10
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde uygulamalı hayvan bakım eğitimi verildi
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        NiğdeÖmer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince öğrenci ve kursiyerlere büyükbaş hayvanların bakımı, beslenmesi ve alınacak önlemler konusunda uygulamalı eğitim verildi.

        Özel bir besi çiftliğindeki eğitimde, öğrenci ve kursiyerlere yönelik süt sığırlarında uygulamalı tırnak bakımı, sığırların bakımı ve beslenmesi ile alınacak önlemler konularında eğitim düzenlendi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Boğa, eğitimle hayvan yetiştiriciliğinin daha sistemli yapılması, hayvancılıkta bilinçli sistemlerin oturtulması ve işletmelerdeki verimin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

        Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda yem teknolojileri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besleme ve yetiştirme, sürü yönetimi, süt sığırlarında uygulamalı tırnak bakımı ve sığırların bakım ve beslenmesi konularında sertifika programlarının olduğunu belirten Boğa, şunları kaydetti:

        "Bu kursumuzda da besin madde içerikleri olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ihtiyaçları, çevre şartları gibi konularını da anlatıyoruz. Süt sığırcılığında tırnak bakımının ortaya çıkarabileceği sorunları kurslarla gidermeye çalışıyoruz. Kursta sadece öğrencilerimize yönelik değil, sahada hayvan bakımı konusunda kendisini geliştirmek isteyen çiftlik sahiplerine veya veteriner hekimlere eğitim veriyoruz."

        Eğitim için Erzurum'dan gelen veteriner hekim Alihan Sarı da sahada verilen pratik eğitimlerin çok verimli geçtiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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