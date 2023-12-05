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        Niğde'de kış lastiği denetimi yapıldı

        Niğde'de polis ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla kış lastiği denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:48
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        Niğde'de kış lastiği denetimi yapıldı
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        Niğde'de polis ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla kış lastiği denetimi yaptı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların güvenli ortamda seyahat etmeleri ve trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlere 13 ekip ve 26 personel katıldı.

        Kontrol edilen 2 bin 720 araçtan 77'sinin sürücüsüne ceza uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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