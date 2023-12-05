Niğde'de kış lastiği denetimi yapıldı

Niğde'de polis ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla kış lastiği denetimi yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların güvenli ortamda seyahat etmeleri ve trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlere 13 ekip ve 26 personel katıldı.

Kontrol edilen 2 bin 720 araçtan 77'sinin sürücüsüne ceza uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.