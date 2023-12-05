Son dakika haberi Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı! Sosyal medya fenomenlerine yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından güzellik salonu sahibi de olan Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

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