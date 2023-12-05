Son dakika haberi Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
Sosyal medya fenomenlerine yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından güzellik salonu sahibi de olan Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı
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Giriş: 05.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:28
Sosyal medya fenomenlerine yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.
Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.