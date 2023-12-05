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        Haberler Dünya Netanyahu: Savaş sonrası Gazze'de Filistin otoritesi olmayacak

        Netanyahu: Savaş sonrası Gazze'de Filistin otoritesi olmayacak

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye düzenlenen saldırılardan sonra burada Filistin otoritesi istemediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:45
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        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası planlarına ilişkin ABD tarafına bilgi verdi.

        "GAZZE'DE KONTROLE KARŞIYIZ"

        SAVAŞ SONRASI FİLİSTİN YÖNETİMİNE KARŞI

        Filistin otoritesinin Gazze yönetiminden muaf tutulmasını planlayan Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerine bu haftaki toplantıda, "savaş sonrası Filistin yönetiminin Gazze'de herhangi bir kontrolüne karşı olduğunu" kaydetti.

        NETANYAHU: HİÇBİR FİLİSTİN OTORİTESİ OLMAYACAK

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        ABD yönetimine Gazze'ye yönelik saldırıların ardından burada Filistin otoritesinin olmayacağı mesajını ileten Netanyahu, "Savaş sonrası Gazze'de yeniden bir Filistin otoritesi olmayacak, hatta hiçbir Filistin otoritesi olmayacak." ifadesini kullandı.

        ABD yönetimi ise İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin geleceği için burada yönetimin kimde olacağı konusunda karışık sinyaller veriyor.

        BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dünkü açıklamasında, İsrail'in saldırıları sona erdiğinde mevcut "Filistin Yönetimi'nin" Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunarak, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." ifadesini kullanmıştı.

        İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce de Gazze'de işgal sona erdiğinde "Filistin yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı" şeklinde açıklamalar yapmıştı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #dünya
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