İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı

Eski İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Başkanı Yuval Diskin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "görevinden ayrılarak evine gitmesi gerektiğini" belirtti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'in haberine göre, Diskin, "Netanyahu neden derhal evine dönmeli?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

"7 Ekim'den bu yana sergilediği davranışlar, Netanyahu'nun neden hemen evine dönmesi gerektiğini çok iyi açıklıyor." değerlendirmesini yapan Diskin, İsrail Başbakanı'nın saldırıların ilk iki haftası boyunca "soğuk, yenilgiye uğramış ve kendi dünyası tarafından mahvedilmiş bir adam" imajı çizdiğini belirtti.

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Eski İstihbarat Başkanı, Netanyahu'yu 7 Ekim saldırılarındaki başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeyi reddetmekle suçladığı makalesinde, "Saldırıların ilk şokunu atlattıktan sonra bir gram suçluluk ve sorumluluk hissetmedi, kurbanların aileleriyle zerre kadar empati kurmadı." ifadesini kullandı.