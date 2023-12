New York Times uydu görüntülerini paylaştı: İsrail Gazze'nin güneyini işgale başladı

New York Times uydu görüntülerini paylaştı: İsrail Gazze'nin güneyini işgale başladı The New York Times, İsrail zırhlı araçlarının, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un çevresinde olduğunu gösteren uydu görüntülerini paylaştı.

Giriş: 05.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:09

