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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk! - Güncel haberler

        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!

        İzmir'de, iddiaya göre, yanlış otomobile binen 10 yaşındaki kız çocuğunu darp ederken, olaya müdahale eden dedesi oto boyacısı 62 yaşındaki Sedat Necmi Gültiren'i yüzüne ve göğsüne yumruk atarak ölümüne neden olan 45 yaşındaki Nihat Pekyen hakkında 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede ifadesine yer verilen Pekyen'in, yaralama kastıyla hareket etmediği belirtilirken, Gültiren'in ölüm nedeninin ise otopsi raporuna göre kafa travması ve bağlı komplikasyonlar olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:53
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        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
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        İzmir'de tüyler ürperten olay, Karabağlar ilçesinde 22 Haziran'da, Osman Aksüner Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi.

        ÇOCUK YANLIŞ OTOMOBİLE BİNDİ

        62 yaşındaki Sedat Necmi Gültiren'i yüzüne ve göğsüne yumruk almıştı.
        62 yaşındaki Sedat Necmi Gültiren'i yüzüne ve göğsüne yumruk almıştı.

        DHA'da yer alan habere göre evli ve 3 çocuk babası oto boyacısı Sedat Necmi Gültiren (62), kızı ve 10 yaşındaki kız torunuyla bir lokantada yemek yedi. Yemek sonrası Gültiren hesap öderken, torunu lokantanın önünde park halindeki otomobillerine binmek için dışarı çıktı. Küçük kız, dedesinin otomobili sandığı inşaat firması sahibi Nihat Pekyen'e (45) ait otomobilin arka koltuğuna bindi.

        KIZI DARP ETTİ İDDİASI

        İddiaya göre, aynı lokantada oturan ve küçük bir kızın otomobiline bindiğini görüp, koşarak aracın yanına giden Pekyen, kızı darp etmeye başladı.

        TORUNUNU KURTARMAYA ÇALIŞTI

        Bu sırada lokantadan çıkan Sedat Necmi Gültiren, durumu fark edip, olaya müdahale etti. Gültiren ile Pekyen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırmak için araya girdi.

        YAŞLI ADAMIN YÜZÜNE VE GÖĞSÜNE VURDU

        Kavga sırasında Pekyen, Gültiren'in yüzüne ve göğsüne yumruk attı. Yere yığılan Sedat Necmi Gültiren, hareketsiz kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Gültiren'i ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        KAVGA ANI KAMERADA

        8 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Gültiren, 30 Haziran'da hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Gültiren, İzmir'de toprağa verildi. Kavgaya karışan Pekyen ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Pekyen, tutuklandı. Gültiren'in ölümü ile sonuçlanan kavga anları ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        VÜCUTTA AĞIR DERECEDE KEMİK KIRIKLARI

        Soruşturmanın ardından Sedat Necmi Gültiren'in ölümüne neden olan Nihat Pekyen hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        ÖLÜM NEDENİ: KAFA TRAVMASI

        İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, yaşanan arbedede Pekyen'in Gültiren'in başına yumruk attığı, yere yığılan Gültiren'in hastaneye kaldırıldığı, alınan ilk raporunda vücudunda ağır derecede kemik kırığı oluştuğuna yer verildi. Otopsi raporunda ise Gültiren'in ölüm sebebinin kafa travmasına bağlı kemik kırığıyla birlikte gelişen kanama ve gelişen komplikasyonlar olduğu bildirildi.

        SADECE İTTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

        İddianamede Nihat Pekyen'in ifadesi de yer buldu. Pekyen'in savunmasında nişanlısı ile aracının yanına geldiğinde içinde tanımadığı kişileri görüp, dışarı çıkarmak istediğini belirtip, bu sırada Gültiren'in yanına gelerek saldırdığını, kendisini korumak için sadece ittirdiğini, yaralama kastıyla hareket etmediğini söylediği belirtildi.

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        #İzmir
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