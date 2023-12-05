Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

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Sözün özü; 4-1'lik galibiyet ve özlenen oyuna kavuşmak, futbolcusundan teknik direktörüne “genel af” getirdi Fenerbahçe futbol takımına. Haftaya Beşiktaş maçı var Fenerbahçe’nin… Eksiklerinin bir kısmına kavuşmuş, eski futbolunu ucundan yakalamış olarak avantajla çıkacağı derbiyi de kazanırsa şu birkaç haftanın hiç yaşanmamış gibi olmaması için bir sebep yok.

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Gürcan Bilgiç (Sabah): Hafta içindeki hezimet sonrasında Kadıköy'de krize girmek için bıçak sırtında yürüyen bir maçtı. Fenerbahçe taraftarı kalbine tüm içtenliğiyle açtı oyuncularına. Onlar da ilk saniyeden itibaren baskıyı başlattılar. İrfan Can Kahveci'ydi bu kez liderleri. Fred'in sahada olması bile iyimserlik rüzgarını estirdi statta. Taraftarın rahatlaması, endişelerinden arınması için yeterli oldu bu fotoğraf. Üstünlük Fenerbahçe'de olsa da, skor olarak öne geçseler de, gecenin hikayesinde sürpriz son olabilirdi. Fred ne kadar "bilge" ise sahada, Crespo, yanına iki stoperi (Samet, Jayden) alarak, "İşleri daha ne kadar zora sokarız" paragrafına geçtiler.