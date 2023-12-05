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        Haberler Ekonomi Emlak 46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor - Emlak Haberleri

        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor

        TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yıl sonuna kadar 46 bin konutu teslim edeceklerini, diğer konutları da teslim aldıkça hak sahiplerine vereceklerini ifade etti. Bulut, "Biz sadece işimizi yapıyoruz. Her eleştiriyi dikkate alıyoruz ama süreci olumsuz etkileyecek siyasi haksız eleştirilere de kulağımızı tıkıyoruz. TOKİ olarak bütün teknik ekibimizle, müşavirlik elemanlarımızla, ustalarımız, işçilerimizle canla başla çalışıyoruz" dedi. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberi...

        baydemir@haberturk.com
        Giriş: 05.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:38
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        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
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        Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıl sonuna kadar teslim edileceğini açıkladığı deprem konutlarıyla ilgili detayları konuşmak üzere TOKİ Başkanı Ömer Bulut’la bir araya geldim. Süreçte yaşanılanları ve göğüslemek durumunda kaldıkları güçlükleri anlatan Başkan Bulut, “Biz sadece işimizi yapıyoruz. Her eleştiriyi dikkate alıyoruz ama süreci olumsuz etkileyecek siyasi haksız eleştirilere de kulağımızı tıkıyoruz. TOKİ olarak bütün teknik ekibimizle, müşavirlik elemanlarımızla, ustalarımız, işçilerimizle canla başla çalışıyoruz” dedi.

        İHALELERE 400 FİRMA ÇAĞRILDI

        Deprem bölgesinde 158 ihale yapıldığını, 400’ün üzerinde firmanın çağrıldığını, her bir ihaleye 10 ila 20 arasında firma çağrılarak, rekabet sağlandığını vurgulayan Bulut, deprem bölgesinde çalışan 255, Türkiye genelinde ise 900 şantiye olduğunu söyledi.

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        46 BİN KONUT HAZIR

        TOKİ’nin inşaatı tamamlanmış 46 bin konutun kabulüne başladığını vurgulayan Bulut, Adıyaman’da, Malatya’da, Kahramanmaraş’ta, Gaziantep’te, Hatay’da kabul aşamasına gelen konutlar bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı gibi yıl sonuna kadar 46 bin konutu teslim edeceklerini, diğer konutları da teslim aldıkça hak sahiplerine vereceklerini ifade etti.  Konutların 40 bini katlı, 6 bini ise köy evi. Bunların 40 binini TOKİ ve Emlak Konut, 6 binini ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü teslim edecek. AFAD da süratle bu konutlara yerleşecek hak sahiplerinin kura işlemlerinin hazırlıklarını yürütüyor.

        200 BİN KONUTUN İNŞAATINDA YÜZDE 50-60 SEVİYEYE ULAŞILDI

        Yılsonuna kadar teslim edilecek 46 bin konutun dışında 200 binin üzerinde konutun inşaatı da yüzde 50-60 seviyesine ulaşmış durumda. TOKİ Başkanı Bulut, “Kış aylarına girsek de inşaatlara aralıksız devam ediyoruz” dedi.

        ŞEHİRLER NASIL AYAĞA KALKACAK?

        Yerinde dönüşümle ilgili hibe ve kredi desteği ile vatandaşa isterse kendi evini yapma imkânı da sağlanıyor. Bu tip projelerde imar çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı; belediyelerden ruhsat alma işlemleri başladı. Yıkılmış olan şehir merkezlerinde de bir yandan Bakanlık koordinasyonunda yerinde dönüşüm çerçevesinde inşaatlar sürüyor.  Molozlar her ilin valiliği uhdesinde süratle kaldırıyor. Yıkılan bölgelerde hibe kredilerle vatandaşın kendi konutunu, işyerini yapabilmesi için çalışma yürütülüyor. Başkan Bulut, “Vatandaşın kendi konutunu yapabilmesi için Bakanlığımız koordinasyonunda 750 bin TL’si hibe olmak üzere 750 bin TL’si kredi; ki bu kredi 2 yıl ödemesiz 10 yıl faizsiz vadeli yani bir bakıma hibe gibi, vatandaşımızca karşılanıyor” dedi.

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        REZERV ALANLAR KULLANILDI

        Deprem bölgesindeki inşaat maliyeti 105 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Vatandaş, devletin sübvanse ettiği bir bedelle 2 yıl ödemesiz, 18 yıl vadeyle yapılmış olan konutlara sahip olacak. Bugüne kadarki inşaatlarda rezerv konut alanları kullanıldı. 680 bin konutla birlikte; dükkân, ticari birimler, depo, ahır gibi alanlarla toplamda 850 bin bağımsız bölüm inşa edilecek.

        FAHİŞ FİYATA ÖNLEM

        Deprem bölgesinde fahiş fiyata karşı hükümet, torba yasada bazı caydırıcı düzenlemeler öngörüyor. TOKİ Başkanı Bulut, bu konuda şunları söyledi: “Bölgedeki inşaat fiyatlarını, metrekare fiyatlarını minimize etmek maksadıyla her bir ihalede azami rekabet sağlamak için çok sayıda firmanın yarışmasını sağladık. İşçilik, beton fiyatları konusunda fahiş fiyat uygulayanlara yönelik tedbirler alındı. Agrega ocaklarının yeteri kadar olmadığı yerlerde yeni agrega ocaklarının açılması sağlandı. Kanuni düzenlemeler, fahiş fiyatın önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır.”

        YETİŞMİŞ PERSONEL İHTİYACI

        Yetişmiş inşaat elemanı konusunda bütün dünyada sıkıntı ve geçişkenlik yaşandığını belirten Bulut, “200’e yakın farklı iş koluyla çalışıyoruz. Bu sektörlerde önümüzdeki süreçte bir program dâhilinde kalifiye eleman yetiştirilmesi gerekir. Dünyada da eksikliği hissedilen işgücünü bundan sonraki süreç için de sağlamak gerekiyor” dedi.

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        SOSYAL KONUTLAR DA BİTİYOR

        Depremden önce hükümetin açıkladığı sosyal konutların da hızla devam ettiğini belirten Bulut, şu bilgileri verdi:  

        - İlk açıklanan 50 bin sosyal konutun çoğu teslim edildi. Sonradan çıkan özel problemi olan şantiyeler dışında sorun yok.  

        - İkinci etap olan 100 bin konutta başlamayan hiçbir inşaat kalmadı.  

        - 250 bin konutta da 61 bin sayısına ulaşılmıştı ki o arada 6 Şubat depremi meydana geldi.

        Muhalefet partilerinin sosyal konutlarla ilgili eleştirilerine dikkat çeken TOKİ Başkanı Bulut, “Türkiye’de ihmali sorumluluk yok, hep icrai sorumluluk var. İş yapmazsan eleştirilmiyorsun. Bir şey icra edince çok eleştiri oluyor. İşe başladıktan sonra öngörülemeyen problemler sizi yavaşlatabilir ama bu hedeften saptığımız anlamına gelmez. Yapılanın çoğu değil de yapılamayanın azı hep gündemde tutulmaya çalışılıyor. Oradan eleştiriliyoruz ancak halkımız bizi gayretimiz ve yaptığımız işlerle takdir ediyor” ifadelerini kullandı.

        TESLİMATLAR BAŞLADI

        Sosyal konutlarda; Çorum, Erzurum, Ankara/Sincan, Bingöl, Manisa ve Samsun’da kış aylarına rağmen teslimatların devam ettiğini belirten Bulut, son 1 aydır vatandaşlarımıza teslimi yapılmakta olan İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 59 projede toplam 19 bin 946 konut olduğunu belirtti. Başkan Bulut, “Sosyal konutların bazılarında projenin kendisinden kaynaklı problemler çıkabiliyor. Hedeflediğimiz noktaya ulaşıncaya dek durmayacağız. Eskiden TOKİ konutlarında geç teslim davaları açılırdı ancak şu anda vatandaşımızla, hak sahipleriyle hukuki bir ihtilafımız yok” dedi.

        Geçmişte, TOKİ konutlarıyla ilgili yapısal değil, imalat eksikliğinden kaynaklı memnuniyetsizlikler yaşandığını hatırlatan Bulut, şunları söyledi:  “Mimari ve yapısal açıdan müthiş bir memnuniyet var. 3+1, 2+1 konutların konforunu ve işlevselliğini mimari açıdan çözdük. Evin hiçbir tarafından kullanışsız ölü alan bırakmadık. 2+1 bir dairede vatandaş ailesiyle rahatlıkla yaşayabiliyor. TOKİ konutları işçilik ve malzeme açısından nitelikli konutlar olup lüks konutlarla yarışabilir hale gelmiştir. Yatay mimariden ödün vermeksizin sosyal donatıları, çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, mahalle konseptinde yaşam alanları oluşturuyoruz.”

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