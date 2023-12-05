Beyaz Saray Kongre'yi Ukrayna'ya yardım konusunda uyardı: Para tükeniyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana ABD'nin Ukrayna'ya desteği sürüyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık yardımda bulunduğu, ancak bu paranın tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young tarafından Kongre liderlerine gönderilen mektupta, hükümetin bugüne kadar Ukrayna'ya askeri yardım için tahsis edilen yaklaşık 111 milyar doların nasıl harcandığı anlatıldı ve Kongre ek finansman ve desteği onaylamadığı sürece Ukrayna'ya ek yardım yapmanın mümkün olmadığı ifade edildi.

Hill tarafından paylaşılan mektubun bir kısmında, "Kongre eylemi olmazsa yıl sonuna kadar Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik edecek kaynaklarımız tükenecek" uyarısında bulunuldu. "Ukrayna'ya yardım sağlayamazsak Rusya'nın başarı olasılığı artar" ifadelerine yer verilen mektupta, şu anda bunu karşılayacak sihirli bir fon kaynağı olmadığı ifade edildi. "Neredeyse paramız bitti ve zamanımız da tükeniyor" denildi.