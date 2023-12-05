Depremzedenin prim borçları ertelendi

Deprem bölgesindeki prim borçlarına erteleme Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024 tarihine uzatılmasının ardından bu il ve ilçelerdeki mükelleflerin prim borçları da ertelendi. Peki hangi prim borçları için ne zaman ödeme yapılması gerekiyor? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 6 Şubat’ta meydana gelen depremden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halini 30 Nisan 2024 tarihine uzatmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu da söz konusu il ve ilçelerde prim borçlarını erteledi. SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu’nun prim erteleme kararı ile ilgili teşkilata genel yazı gönderdi.

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Buna göre, 4/a (SSK) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerleri ile 4/b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılar ve genel sağlık sigortası primini kendi ödeyenler 6 Şubat 2023 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerini 15 Mayıs 2024 tarihine kadar SGK’ya verebilecekler. 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş prim borçları ile 2023 Ocak – 2024 Mart ayları arasındaki primler gecikme cezası uygulanmaksızın 31 Mayıs 2024 tarihine ertelenecek. Primini kendileri ödeyen tarım BAĞ-KUR’lular ile ek-5’inci madde kapsamındaki tarım işçilerinin 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş prim borçları ile 2023 Ocak – Aralık dönemine ait primleri 31 Mayıs 2024 tarihine kadar ertelenecek.

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Mükelleflerin 6 Şubat 2023-26 Nisan 2024 tarihleri arasında vermesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannameleri / aylık prim ve hizmet belgeleri 15 Mayıs 2024 tarihine kadar SGK’ya verilmesi halinde bu ve 6 Şubat 2023 öncesine ait prim borçları 31 Mayıs 2024 tarihine kadar ödenebilecek. Bu yükümlülüğünü yerine getiren işyerleri teşviklerden yararlandırılacaklar.

BORCU YOKTUR YAZISI ALABİLECEKLER

Erteleme kapsamına giren mükelleflerin depremden önce ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme döneminde oluşan prim borçları için 31 Mayıs 2024 tarihine kadar “borcu yoktur” yazısı alınabilecek.

Erteleme süresince hastanelerden sağlık hizmeti alırken fatura bedellerinden prim ve prim borçlarına ilişkin kesinti yapılmayacak.

YAPILANDIRILAN BORÇLARDA İLK TAKSİT MAYISTA ÖDENECEK

Prim borçları depremden önce yeniden yapılandırılan veya Amme Alacakları Kanunu kapsamında tecil ve taksite bağlananlar 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yapılandırma / taksitlendirme işlemleri bozulmamış ise erteleme süresindeki borçlarını mayıs ayından itibaren ödemeye başlayacaklar.

Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle deprem öncesi açılmış takip işlemleri durdurulacak, yeni icra takip dosyası açılmayacak.

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Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş menkul ve gayrimenkul mallar üzerindeki hacizler devam edecek ancak hacizli malların satış işlemleri ertelenecek.

ERTELENEN BORÇLARI TECİL ETTİREBİLECEKLER

Mücbir sebep hali uzatılan illerde ve ilçelerdeki mükellefler, erteleme kapsamındaki borçlarını 2 Eylül 2024 tarihine kadar başvuru yapmak şartıyla 24 ay süreyle tecil ve taksitlendirme yaptırabilecekler. Bu kişilerden tecil faizi alınmayacak.

Söz konusu il ve ilçelerde ikâmet eden, faaliyet gösteren ya da çalışanların SGK’ya yaptıkları her türlü hizmet borçlanması ve ihya kapsamındaki borçları da 31 Mayıs 2024 tarihine kadar ödenebilecek.

YAPILANDIRMA KANUNU İÇİN 31 TEMMUZ’A KADAR BAŞVURU

Vergi ve prim borçları için en son bu yıl mart ayında 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu çıkartıldı. Mücbir sebep halinin uzatıldığı il ve ilçelerde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahipleri 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında borçlarını yapılandırmak için 31 Temmuz 2024 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. İlk taksiti ise 2 Eylül 2024 tarihine kadar ödeyebilecekler.