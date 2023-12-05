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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!

        Ağrı'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

        Ağrı'da sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi ve 7 araç birbirine girdi. İran-Ağrı kara yolunda yaşanan olayda 19 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:10 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:10
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        İran-Ağrı kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

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        İran-Ağrı kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde, biri Diyadin Belediyesine ait içerisinde yolcu bulunan 3 midibüs, TIR, hafif ticari araç, otomobil ve trafik polis aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

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        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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        Kaza yeri dronla görüntülendi. Ulaşımı tali yoldan sağlayan ekiplerin araçları kara yolundan kaldırma çalışması devam ediyor.

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        Öte yandan, kazanın sis nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

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        #son dakika
        #ağrı
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