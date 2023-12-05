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        Haberler Dünya Çin Bilimler Akademisi'nden Chu Junhao "görünmezlik teknolojisini" tanıttı

        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından "görünmezlik pelerini" buluşu

        Çin Bilimler Akademisi'nden Chu Junhao, icat ettikleri" görünmezlik teknolojisini" tanıttı. Junhao, bunun bir sihir olmadığını bilimsel bir yöntem olduğunu söyleyerek, "Gelecekte, Harry Potter'ın görünmezlik pelerini gardıropta günlük bir eşya haline gelecek" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:38
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        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
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        Çin Bilimler Akademisi akademisyeni Chu Junhao Pekin'de düzenlenen Süper Bilim Gecesi'nde, "Çoklu Optik Gizlilik Yöntemlerinin Etkililik Testi"ni tanıttı ve özel malzemeler kullanarak icat ettikleri "görünmezlik teknolojisini" gösterdi.

        "Gizlilik pelerinini" tanıtan akademisyen Chu Junhao, "Size bunun bir sihir değil, bilimsel bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Gelecekte, Harry Potter'ın görünmezlik pelerini gardıropta günlük bir eşya haline gelecek" dedi.

        Foto:AA
        Foto:AA

        Junhao'nun izlettiği videodaki kişinin tüm vücudu görünürken, pelerinle birlikte alt gövdesinin kaybolduğu görülüyor.

        Junhao, "görünmezlik tekniğinin" ışığı düzenli olarak kıran sihirli bir malzeme olan "silindirik ızgaraya" dayandığını söyledi. Malzemenin çok özel olduğunu belirten Junhao, "kırılma indeksinin" görünmez olmak için kullanılabileceğini dile getirdi.

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        "GÖRÜNMEZLİK GERÇEĞE DÖNÜŞECEK"

        Junhano konuşmasını şöyle sürdürdü;

        "Görünmezlik pelerinini hayata geçirmenin ilkelerinden biri, bir giysi giydiğinizde ve kumaşı havayla aynı kırılma indisine sahip olduğunda günlük yaşamınızda 'görünmez' hale gelebilmeniz. Gelecekte görünmezlik teknolojisiyle 'metamalzemelerin' giderek gelişmesiyle birlikte, bilim kurgu filmlerindeki "görünmezlik" gerçeğe dönüşecek"

        Çin basınında yer alan haberlere göre, 20 Mart 1945 doğumlu Chu Junhao, kızılötesi fizik ve yarı iletken fizik konularında uzman. Çin Bilimler Akademisi'nde akademisyen, Şanghay Teknik Fizik Enstitüsü'nde araştırmacı, Donghua Üniversitesi Bilim Fakültesi Dekanı.

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        #Görünmezlik pelerini
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