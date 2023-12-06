Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerindeki aramada, 93,18 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği, 225 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 750 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Niğde'de asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları sürüyor
        Niğde'de asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları sürüyor
        Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler, üreterek meslek öğreniyor
        Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler, üreterek meslek öğreniyor
        Niğde'de kış lastiği denetimi yapıldı
        Niğde'de kış lastiği denetimi yapıldı
        Niğde'de kasımda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı
        Niğde'de kasımda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı
        Niğde'de "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
        Niğde'de "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
        Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
        Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı