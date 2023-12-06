Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Mine Nur Uysal (20), 3 Aralık'ta arkadaşı İrem Koyuncu ile marketten alışveriş yaptıktan sonra yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isterken Gencay Kavlak (23) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre otomobili son anda fark eden İrem Koyuncu ise geri çekilerek kurtuldu. Mine Nur'u çarptıktan sonra aracıyla 90 metre sürüklediği belirlenen Kavlak, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde çiftçilik ve besicilikle uğraşan Halil Uysal (50), yaptığı açıklamada, 3 çocuğundan ortancası ve tek kızı olan Mine Nur'u kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Uysal, "Kızım melek gibiydi. Okumak için elinden geleni yaptı. Tarih bölümüne merakı vardı. Yazın benimle çalışırdı, gece- gündüz pazara, ovaya giderdi, sebze toplardı.

Pazar günü telefonla aradı. Biz de pazardan gelmiştik hanımla. Aradı, 'Baba ne yapıyorsunuz' dedi. 'İyiyim, kızım yemek yedim, oturuyorum, annenler yemek yiyor' dedim. 'Baba markete alışverişe gidiyoruz' dedi. 'Kızım kantinden al' dedim. 'Kantin pahalı, market var orada ucuz. Oradan alacağız. İrem ile gidiyoruz' dedi.

"ŞARJI BİTTİ SANMIŞTIM"

Telefonun hoparlörü açıktı. Telefonu annesine verdim telefonu. Konuşurken telefon kesildi. Bir daha ses yok. Gülerek 'Baba ya, baba ya' diyordu. O an ses kesildi. Ben de o an şarjı bitti, zannettim. 'Sonra arar' dedim. Oysa kızım ölmüş de haberim yokmuş.

Gencay Kavlak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 saat sonra 'hafif kaza oldu' polis memuru aradı. 2 saat sonra mı bilmiyorum, tam hatırlamıyorum, ölüm haberini aldım. Herkesin haberi olmuş da benim olmamış. İçim daralıyordu. İnternetten Aksaray haberlerine baktım. Oraya düşmüş haber. Orada gördüm" dedi.