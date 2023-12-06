Sakatlıklarda son durum ne? Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması...

"Durumumuz iyi, hiçbir sorunumuz yok. Tek hedefimiz maçı bekliyoruz. Bizim için, taraftar için, camia için önemli bir maça çıkacağız. Biz bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında. Buradaki farkındalığımızı da sahaya dökmemiz gerekiyor. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok kafamızda. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Ben başta taraftarımıza çok güveniyorum. Onların çok büyük desteği olacak onu biliyorum. Her zaman da oldu. Futbolcularıma da sonuna kadar güveniyorum. Sakatmış, oymuş, buymuş hiçbiri mazeret değil. Bu maç bizim kritik ve dönüm maçı. Onun için bu maçı mutlaka kazanmamız lazım."

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"BEN KAPATMAKTAN YANA DEĞİLİM"

Derbi öncesinde taraftara açık antrenman yapma talebi gelmesi halinde düşünceleri sorulan Çalımbay, "Ben kapatmaktan yana değilim. Dün Feyyaz geldi konuştuk. Bugün de açtık. Biz her şeye açığız. Bu belli bir yere kadar olur. Her zaman olmaz. Zaten bu işler artık Feyyaz'ın üstünde. Feyyaz'ın da iyi bir şekilde yapacağına inanıyorum. O da sizlerin içinden gelen birisi. Hem de bizim içimizden gelen birisi. İki tarafı da çok iyi anlar. Onun için çok güzel şeyler yapacağız. Basın olmazsa hiçbir şey olmaz. Basının da olması gerekiyor. Herkesin de bir işi var. İşini yapması için güzel şeyler sağlamamız gerekiyor. Biz basın için elimizden gelen ne varsa, güzel neler yapabilirsek yapacağız" dedi.