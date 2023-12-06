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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sakatlıklarda son durum ne? Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması... - Beşiktaş Haberleri

        Sakatlıklarda son durum ne? Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması...

        Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Bizim için, taraftar için, camia için önemli bir maça çıkacağız. Biz bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok kafamızda. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak maçı kesinlikle kazanmamız lazım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:03
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        Süper Lig'in 15'inci haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        Kulübün efsanevi isimleri Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile yeniden bir araya gelmeleri hakkında konuşan Rıza Çalımbay, "Birlik ve beraberlik içinde çok güzel şeyler yapacağız. Bu yıllardan beri Beşiktaş'ta görülmeyen bir şey. Çok güzel bir şey. Biz bir araya gelince güldük. Dün geldiklerinden dolayı çok mutlu oldum. Hep beraber, burada en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

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        "ROSIER DE MASUAKU DA ANTRENMANA ÇIKMIYOR, BAILLY VE GHEZZAL'A BAKIYORUZ"

        Takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgiler veren tecrübeli teknik adam, "Onların kararını doktor arkadaşımız verecek. Şu anda Rosier de Masuaku da antrenmana çıkmıyor. Şu an belli değil. Doktorlarla konuştuktan sonra daha net şekilde öğreniriz. Tayyip Talha çalışıyor, henüz tam hazır değil. Bailly ve Ghezzal'a bakıyoruz şu anda. Antrenmana çıkalı 2 gün oldu. Maç gününe kadar karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

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        "YUKARIYI YAKALAMAK İSTİYORSAK MAÇI KESİNLİKLE KAZANMAMIZ LAZIM"

        Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisini kesinlikle kazanmaları gerektiğin ifade eden Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Durumumuz iyi, hiçbir sorunumuz yok. Tek hedefimiz maçı bekliyoruz. Bizim için, taraftar için, camia için önemli bir maça çıkacağız. Biz bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında. Buradaki farkındalığımızı da sahaya dökmemiz gerekiyor. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok kafamızda. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Ben başta taraftarımıza çok güveniyorum. Onların çok büyük desteği olacak onu biliyorum. Her zaman da oldu. Futbolcularıma da sonuna kadar güveniyorum. Sakatmış, oymuş, buymuş hiçbiri mazeret değil. Bu maç bizim kritik ve dönüm maçı. Onun için bu maçı mutlaka kazanmamız lazım."

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        "BEN KAPATMAKTAN YANA DEĞİLİM"

        Derbi öncesinde taraftara açık antrenman yapma talebi gelmesi halinde düşünceleri sorulan Çalımbay, "Ben kapatmaktan yana değilim. Dün Feyyaz geldi konuştuk. Bugün de açtık. Biz her şeye açığız. Bu belli bir yere kadar olur. Her zaman olmaz. Zaten bu işler artık Feyyaz'ın üstünde. Feyyaz'ın da iyi bir şekilde yapacağına inanıyorum. O da sizlerin içinden gelen birisi. Hem de bizim içimizden gelen birisi. İki tarafı da çok iyi anlar. Onun için çok güzel şeyler yapacağız. Basın olmazsa hiçbir şey olmaz. Basının da olması gerekiyor. Herkesin de bir işi var. İşini yapması için güzel şeyler sağlamamız gerekiyor. Biz basın için elimizden gelen ne varsa, güzel neler yapabilirsek yapacağız" dedi.

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        Başkan Hasan Arat ile seçim sonrasında görüşüp görüşmedikleri yönünde gelen bir soru üzerine Çalımbay sözlerini şöyle noktaladı:

        "Başkan cuma günü buraya gelecek. Görüşeceğiz ve takımla tanışacağız. Yurt dışındaymış, geldiği zaman görüşeceğiz."

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