Türkan Şoray: O zihniyet yıkılıyor

Antalya'da Türkiye'de 5 Aralık 1939'da kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü kapsamında düzenlenen söyleşiye, onur konuğu olarak Türkan Şoray, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü katıldı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen program, TKDF Başkanı Canan Güllü'nün konuşmasıyla başladı. Güllü, konuşmasında şunları söyledi: Ben 14 yaşındayken, bir kompozisyon yarışmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 100 Temel Eser kitaplarını kazandım. Onlardan biri; Prof. Dr. Afet İnan'ın "Mustafa Kemal Atatürk'ten Yazdıklarım" diye bir kitaptı. Başucu kitabım oldu. 18 yaşında o kompozisyon yarışması sonucu aldığım kitapla, Afet İnan'ın kurduğu Kadının Sosyal Hayatını Araştırma İnceleme Derneği'ne gittim üye olmaya... Kapıyı çaldım, açmadılar. Bir kez daha çaldım, açmadılar. "Gençsin, ne işiniz var burada?" dediler. Yılmadım, üşenmedim. Sonuçta girdiğim derneğin içinde Afet Hanım'ın kızı ve ailesiyle yani Atatürk ile yan yana yetişmiş ailelerle ve yine orada Sabiha Gökçen ile 11 yıl boyunca her çarşamba öğle yemeği ve Atatürk'ün ilklerinden olan avukatlar, kütüphane genel müdürleri, daire başkanları olabilecek şekilde kamuda temsili yapan akademisyenlerle onların o birebirlik zamanını yaşadım. Yani o dönemdeki mücadeleye tanıklık ettim.

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Canan Güllü'nün konuşmasının ardından onur konuğu olarak Türkan Şoray sahneye çıktı. Şoray, "Bugün bu güzel topluluğun önünde arasında olmaktan çok heyecan duyuyorum. Eğitimli kadın sorgulayacak, hayatını sorgulayacak. 'Ben, neden böyle yaşıyorum? Daha iyi bir hayat hak etmiyor muyum?' diyecek. Ama eğitimsiz kadın, 'Nasıl olsa benim hayatım bu öyle şartlandırılmış' diyecek. Öyle yetişmiş... Bir süre zamanı gelecek, evlenecek. Evinde oturacak. Evinin hanımı olacak. 'Okumak da neymiş' zihniyetinin yavaş yavaş yıkıldığını biliyorum. Ülkemizdeki en büyük sorunun kadınlarımızın eğitiminin tamamlanmaması diye düşünüyorum. Özellikle de kız çocuklarının okutulması o kadar önemli ki... Kadınlar el ele verdi mi yapamayacağı, altından kalkamayacağı bir şey yok. Yeter ki o bilinçte olsunlar. O dayanışmada olsunlar" dedi. Söyleşinin ardından program, Dilek Türkan'ın konseriyle devam etti.