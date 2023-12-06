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        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong Un annelerle buluştu, gözyaşlarına hakim olamadı

        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un annelerle buluştu, gözyaşlarına hakim olamadı

        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "5. Ulusal Anneler Buluşması" sebebiyle annelerle bir araya geldi. Kim Jong Un'un toplantı sırasında duygusallaştığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:15
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        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
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        Kuzey Kore devlet medyasının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "5. Ulusal Anneler Buluşması" sebebiyle binlerce Kuzey Koreli anneyle bir araya geldi.

        Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Kim'in duygusallaştığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

        Konferansın başında ve sonunda konuşma yapan Kim, ülkedeki doğum oranın düşüşüne dikkati çekti ve daha fazla çocuk yapılması yönündeki çağrısını yineledi.

        KADINLARI DAHA FAZLA ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ÇAĞIRMIŞTI

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        Kuzey Kore lideri Kim Pazartesi günü yaptığı açıklamada da, ülkede doğum oranındaki düşüşün durdurulmasının "kadınların görevi" olduğunu belirterek, kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya çağırmıştı.

        Kim, "Doğum oranlarındaki düşüşü durdurmak, çocuğa iyi bakım ve eğitim sağlamak, annelerimizle çözmemiz gereken aile konularımız." demişti.

        Kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya çağıran Kim, doğum oranındaki düşüşün durdurulmasının "kadınların görevi" olduğunu söylemişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Kim Jong Un
        #kuzey kore
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