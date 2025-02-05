'Halka arzdan gelecek ivme ile anlamlı büyümelere ulaşacağız'

1993 yılında İzmirli sanayicilerin girişimi ile kurulan Enda Enerji, Borsa İstanbul'da halka açılmak için bugünden başlayarak talep toplayacak. Halka arzın ardından ilk 6 ay ortak satışı yapılmayacak ikinci 6 ayda ise halka arz fiyatının altında satış olmayacak. Şirketin 345 milyon liralık sermayesi 445 milyon liraya çıkarılarak yapılacak halka arzda halka arz oranı yüzde 22,4 ve hisse fiyatı 17,44 lira olacak. Şirketin halka arzında iskonto oranı da yüzde 22 olarak belirlendi. Halka arz tutarı 1,7 milyar lira ve şirketin piyasa değeri ise 7,7 milyar lira olacak. Halka arzın yüzde 80'i bireysel yatırımcılar geri kalan yüzde 20 kurumsal yatırımcılar için ayrıldı.

Şirketin hiç borcunun olmadığının altını çizen Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay, halka arzdan elde edilen kaynağın şirketin yatırımlarında kullanılacağını belirterek, "Biz anlamlı büyümek istiyoruz. Her sene 5-10 megawatt değil, halka arzın verdiği ivme ile gelen fırsatları ciddi olarak projelere dönüştürüp ayağı yere basan finansal olarak sürdürülebilir projeler yapmak istiyoruz. Rüzgar enerji santrallarımızın mevcut yerlerinde büyüme kapasitesi var. Ön izinleri aldık. Çalışan 13 santralımızın hibrit güneş potansiyelleri var. Onları da hayata geçirdik. Bunların yanında Türkiye içinde yeni yatırım ve satın almalar, Doğu Avrupa'da rüzgar ve güneş ekseninde yatırımlar ve depolama yatırımları yapacağız. 190 megawatt kurulu gücümüzü 2030'a kadar 500 megawatta çıkaracağız. Borçsuz bir şirket olduğumuz için hem mevcut kazancımız hem de halka arzdan gelecek ivme ile anlamlı büyümelere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Tuncay daha büyük kapasiteleri ulaştıklarında hacmin büyüyüp sabit giderlerin düştüğüne de dikkat çekti.

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CİDDİ KARLI BİR SEKTÖR

Şirketin 5 rüzgar enerji şirketinin aynı bölgede olması nedeniyle aynı merkezden yönetilerek operasyonel maliyetinin optimum seviyede olduğunu anlatan Tuncay, Türkiye'de devletin yenilenebilir enerjide büyüme yönünde politikalarıyla uyum içinde olduklarını kaydederek, "Bakanlık rüzgar ve güneş enerjisinde her yıl 8 bin megawatt büyüyeceğimizi söylüyor. Bu kaba hesapla her yıl 8 milyar dolarlık yatırım demek. Bizim de stratejimiz devletin ufak bir modeli. Diğer yandan yenilenebilir enerji sektörü aslında karlı bir sektör ancak kredi borçları bulunuyor. İlk yıllarda yüksek kar, kredi geri ödemesinde kullanılıyor. Ancak Enda gibi kredi borcunuz yoksa karlılık size ciddi bir fon sağlanabiliyor" diye konuştu.