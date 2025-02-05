Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 2024 sonunda 17 milyon katılımcı ve 1,2 trilyon liralık büyüklüğe ulaştığını söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Rakamlar çok büyüdü. İlk 10 yılımızda getirilere ilişkin endişeler vardı. Yüksek enflasyon döneminde hep mevduat ile karşılaştırılıyorduk. 380'e yakın fon ile serbest fonlarla her alanda yarışır hale geldik. Devlet katkısı ve fon getirileri ile birlikte BES'te inanılmaz bir fırsat var" dedi.

Katılım Emeklilik'in pazar payının yüzde 8 olduğunu ancak 18 yaş altında bu oranın yüzde 10'a çıktığını söyleyen Sincek, burada fon seçiminin yüzde 100 hissede olmasını istediklerini söyledi. Sincek yaptıkları çalışmada çocuğun doğumunda yapılan 7 bin 500 dolarlık yatırımın BES fonları ile değerlendirildiğinde yılda yüzde 12 (dolar bazında) bir getiri ile 45 yılda 1 milyon dolara çıktığını hesapladıklarını söyledi.

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KATILIM FONLARI YÜZDE 49 GETİRİ SAĞLADI

Sincek, 2024'te BES'e 2 milyon 350 bin yeni katılım sağlandığını Katılım Emeklilik'in 175 bin yeni müşteri kazanımı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Getiri son yıllarda hep enflasyonun üstünde oldu. Geçen yıl yüzde 44 enflasyon varken yüzde 47 ortalama getiri sağladık. Katılım fonları tek başına yüzde 49 getiri sağladı. BES çok iyi bir ürün, alternatifi yok. Yapılan reform ve düzenlemelerle çok avantaj da sağlandı. Yüzde 50-60 iç verim oranı olan müşterilerimiz var. Bu 10 yıl sistemde olan katılımcının her yıl yüzde 60 getirisi olduğu anlamına geliyor."

ENFLASYONU YENMENİN YOLU

Katılımcıların fon dağılımını yapmaları gerektiğini kaydeden Sincek, özellikle değişim hakkının yapay zeka ve şirket uzmanlarına bırakılması halinde getirilerin enflasyonu yendiğini kaydederek, "Fon seçiminde katılım tarafında altın ağırlıklı fonlar seçiliyor. Sektörde yüzde 30-35 civarında hisse ağırlığı var. Hisse fonları rekorlar kırarken buraya ilgi arttı, geçen yıl aynı performans görmedik. Bu yıl muhtemelen hissede iyi bir performans olacak. Geçen yıl likit fonlar ise yüzde 55 civarında getiri sağladı" dedi. Sincek Katılım Emeklilik'in 6 bin müşterisinin 300 milyon liralık varlığını yapay zeka fonlarına (robot) yönettirdiğini tüm BES yatırımcılarının ise yüzde 15'inin yönetimi robotlara bıraktığını kaydederek bunun ise yaklaşık 200 milyar lira anlamına geldiğini söyledi.