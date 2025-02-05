Bugünden itibaren koşmaya başlarsanız hayatınızda neler değişebileceğini biliyor musunuz? Koşu sporuna başlamadan önce mutlaka bilinmesi gerekenler

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye boşuna dememişler... Düzenli spor yapmak özellikle bugünün dünyasında hepimizin hayatının kalitesini arttıran bir şey. Spor yapmak vücut sağlığımız kadar ruh sağlığımızı da iyileştirici etkiye sahip. Üstelik bazı spor kolları için bir mekana ve ekipmana da ihtiyacınız yok! Evet, koşu sporundan bahsediyoruz...

Koşu sporu sadece uygun kıyafetlerle sokağa çıkarak yapabileceğiniz bir spor! Üstelik eğer istikrarlı bir program uygulayabilirseniz vücudunuzda gözle görülen iyileşmeler meydana geliyor. Eğer sporda deneyimsizseniz direkt koşuyla başlamak sizin için zorlayıcı olabilir. Özellikle başlangıç programı için bir profesyonelden destek almayı deneyebilirsiniz.

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KAÇ DAKİKA KOŞABİLİRSİNİZ?

Koşacağınız süreyi koşmaya başlamadan önce belirlemeli ve bu sürenin artışını yavaş yavaş yapmalısınız. Ayrıca koşuya başlamadan önce bir de koşmanıza engel olabilecek bir sağlık sorununuzun olup olmadığını öğrenmelisiniz. Eğer bir sağlık sorununuz yoksa ve bu spora başlayacaksanız ilk etapta haftada 2 ila 4 gün koşmanız yeterli olacaktır. Bu günlerde ortalama 20-30 dakika ya da 3-6 km aralığını korumak başlangıç için iyi olabilir.

Gece mi koşarsınız gündüz mü yoksa sabahın ilk ışıklarıyla mı onu bilemeyiz ama çok iyi bildiğimiz bir şey var o da yemekten sonra koşmamanız gerektiği... Koşu, bütün vücudunuzun çalıştığı ağır antrenmanlardan biridir. Yemek yemenizle koşacağınız zamanın arasında en az 2 saat ara vermeniz gerekir. Koşudan önce küçük bir karbonhidrat tüketmeniz koşarken enerjik olmanıza yardım eder ancak bu çok basit ve küçük bir atıştırmalık olmalı. Asla karnınızı doyuracak bir şey olmamalı. Koşu bittikten sonra da kaslarınızın kendisini onarmasına yardım edeceği için protein tüketebilirsiniz.

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Koşuya başlarken mutlaka aklınızda olması gereken bazı önemli noktalar var. Örneğin, koşu vücudunuzda çok büyük bir kas kütlesini aynı anda çalıştıran bir spor olacağı için asla ısınmadan koşmaya başlamamalısınız. O günkü programınıza başlamadan önce muhakkak ısınma egzersizlerinizi yapmalı, kasların esnemesini ve ısınmasını sağlamalısınız.