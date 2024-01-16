Niğde Belediyesinin temizlik hizmeti sürüyor

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in talimatıyla mahalle, cadde, sokak ve boş alanlarda temizlik yapılıyor.

İlhanlı ve Selçuk mahallelerinde başlanılan temizlik çalışmaları, Şahsüleyman, Efendibey ve Fertek mahallelerinde sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ekiplerin, günlük rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, kapsamlı temizlik çalışmalarını da sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda hassas olmalarını isteyen Özdemir, "Güzel Niğdemizi, daha temiz, güzel, yaşanabilir bir kent haline getirmek için tüm hemşehrilerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.