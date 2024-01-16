Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Belediyesinin temizlik hizmeti sürüyor

        Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Belediyesinin temizlik hizmeti sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in talimatıyla mahalle, cadde, sokak ve boş alanlarda temizlik yapılıyor.

        İlhanlı ve Selçuk mahallelerinde başlanılan temizlik çalışmaları, Şahsüleyman, Efendibey ve Fertek mahallelerinde sürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ekiplerin, günlük rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, kapsamlı temizlik çalışmalarını da sürdürdüğünü belirtti.

        Vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda hassas olmalarını isteyen Özdemir, "Güzel Niğdemizi, daha temiz, güzel, yaşanabilir bir kent haline getirmek için tüm hemşehrilerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Niğde'de hastane inşaatının çevre düzenlemesi ve yol çalışması sürüyor
        Niğde'de hastane inşaatının çevre düzenlemesi ve yol çalışması sürüyor
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 300 meyve fidanı dikildi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 300 meyve fidanı dikildi
        Şehit Sözleşmeli Er Kemal Batur, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Sözleşmeli Er Kemal Batur, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Batur, son yolculuğuna uğurlandı; kardeşi: Ağlamayacağım, dik duracağ...
        Şehit Batur, son yolculuğuna uğurlandı; kardeşi: Ağlamayacağım, dik duracağ...
        Şehit Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi memleketi Niğde'ye getirildi
        Şehit Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi memleketi Niğde'ye getirildi
        Niğde'de terör saldırısı ve İsrail kınandı
        Niğde'de terör saldırısı ve İsrail kınandı