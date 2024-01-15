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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 300 meyve fidanı dikildi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yaklaşık 10 dönümlük alanda meyve bahçesi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:55 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:00
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 300 meyve fidanı dikildi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yaklaşık 10 dönümlük alanda meyve bahçesi kuruldu.

        Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mikail Aksungur ve akademisyenlerin katılımıyla Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen programda, 300 elma, armut, erik ve kiraz fidanı toprakla buluşturuldu.

        Uslu, programda yaptığı konuşmada, son bir yılda merkezde 1000 dönümden fazla araziyi tarıma kazandırdıklarını söyledi.

        Bu yıl çiftçilere katkı sağlayacak planlamalar yapacaklarını belirten Uslu, "Bugünkü yaptığımız çalışma planlarımızın bir örneği. Bundan sonraki süreçte bölgeyi kalkındırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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