Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20-23 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 7 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 126,32 gram sentetik uyuşturucu, 68 gram esrar, 23 sentetik hap, telsiz, tabanca, 8 fişek ve 3 cam aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
