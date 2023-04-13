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Nuri Bilge Ceylan Cannes'da yarışacak

Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi, 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak

Nuri Bilge Ceylan Cannes'da yarışacak
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HABERTURK.COM

16-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Cannes Film Festivali'nin programı açıklandı.

Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını, daha önce iki kez Altın Palmiye kazanan ve son filmi Hüzün Üçgeni ile Oscar adayı olan Ruben Östlund üstlenecek.

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne, 76. Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma'sında yarışacak.

Merve Dizdar, Musab Ekici ve Deniz Celiloğlu'nun başrollerini paylaştığı film, Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetini yapmakta olan genç öğretmen 'Samet'in, İstanbul'a atama beklediği karamsar günlerde 'Nuray' ile tanışması sonrası yaşadıklarını konu ediniyor.

Nuri Bilge Ceylan 2014'te Kış Uykusu filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, Bir Zamanlar Anadolu'da, Uzak ve Üç Maymun filmleriyle ise Cannes Film Festivali'nden ödüllerle dönmüştü.

Film listesi düzenli olarak güncellenen festivalin programı ise şimdilik şu şekilde:

ANA YARIŞMA

Anatoime d’une chute | Justine Triet
Asteroid City | Wes Anderson
Banel et Adama | Ramata-Toulaye Sy
Club Zero | Jessica Hausner
Fallen Leaves | Aki Kaurismäki
Firebrand | Karim Aïnouz
Four Daughters (Les filles d’olfa) | Kaouther Ben Hania
Il sol dell’avvenire | Nanni Moretti
Jeunesse | Wang Bing
Kuru Otlar Üstüne | Nuri Bilge Ceylan
La chimera | Alice Rohrwacher
La passion de Dodin Bouffant | Tran Anh Hung
L’été dernier | Catherine Breillat
May December | Todd Haynes
Monster | Koreeda Hirokazu
The Old Oak | Ken Loach
Perfect Days | Wim Wenders
Rapito | Marco Bellocchio
The Zone of Interest | Jonathan Glazer

BELİRLİ BİR BAKIŞ

The Buriti Flower (Crowrã) | João Salaviza & Renée Nader Messora
The Breaking Ice (Anthony Chen)
The Delinquents (Los delincuentes) | Rodrigo Moreno
Goodbye Julia | Mohamed Kordofani
Hopeless | Kim Chang-hoon
How to Have Sex | Molly Manning Walker
If Only I Could Hibernate | Zoljargal Purevdash
Le regne animal | Thomas Cailley
Les meutes | Kamal Lazraq
The Mother of All Lies (Kadib Abyad) | Asmae El Moudir
The New Boy | Warwick Thornton
Omen (Augure) | Baloji Tshiani
Rien à perdre | Delphine Deloget
Rosalie | Stéphanie Di Giusto
The Settlers (Los colonos) | Felipe Gálvez
Simple comme Sylvain | Monia Chokri
Terrestrial Verses | Ali Asgari & Alireza Khatami

CANNES PRÖMİYERLERİ

Bonnard, Pierre et Marthe | Martin Provost
Cerrar los ojos | Víctor Erice
Kubi | Takeshi Kitano
Le temps d’aimer | Katell Quillévéré

YARIŞMA DIŞI

Cobweb | Kim Jee-woon
The Idol | Sam Levinson
Indiana Jones and the Dial of Destiny | James Mangold
Killers of the Flower Moon | Martin Scorsese

ÖZEL GÖSTERİMLER

Anselm (Das Rauschen der Zeit) | Wim Wenders
Man in Black | Wang Bing
Occupied City | Steve McQueen
Pictures of Ghosts (Retratos fantasmas) | Kleber Mendonça Filho

GECEYARISI GÖSTERİMLERİ

Acide | Just Philippot
Kennedy | Anurag Kashyap
Omar la fraise | Elias Belkeddar

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