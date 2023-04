Sesli Dinle 0:00 / 0:00

16-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Cannes Film Festivali'nin programı açıklandı.

Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını, daha önce iki kez Altın Palmiye kazanan ve son filmi Hüzün Üçgeni ile Oscar adayı olan Ruben Östlund üstlenecek.

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne, 76. Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma'sında yarışacak.

Merve Dizdar, Musab Ekici ve Deniz Celiloğlu'nun başrollerini paylaştığı film, Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetini yapmakta olan genç öğretmen 'Samet'in, İstanbul'a atama beklediği karamsar günlerde 'Nuray' ile tanışması sonrası yaşadıklarını konu ediniyor.

Nuri Bilge Ceylan 2014'te Kış Uykusu filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, Bir Zamanlar Anadolu'da, Uzak ve Üç Maymun filmleriyle ise Cannes Film Festivali'nden ödüllerle dönmüştü.

Film listesi düzenli olarak güncellenen festivalin programı ise şimdilik şu şekilde:

ANA YARIŞMA

Anatoime d’une chute | Justine Triet

Asteroid City | Wes Anderson

Banel et Adama | Ramata-Toulaye Sy

Club Zero | Jessica Hausner

Fallen Leaves | Aki Kaurismäki

Firebrand | Karim Aïnouz

Four Daughters (Les filles d’olfa) | Kaouther Ben Hania

Il sol dell’avvenire | Nanni Moretti

Jeunesse | Wang Bing

Kuru Otlar Üstüne | Nuri Bilge Ceylan

La chimera | Alice Rohrwacher

La passion de Dodin Bouffant | Tran Anh Hung

L’été dernier | Catherine Breillat

May December | Todd Haynes

Monster | Koreeda Hirokazu

The Old Oak | Ken Loach

Perfect Days | Wim Wenders

Rapito | Marco Bellocchio

The Zone of Interest | Jonathan Glazer

BELİRLİ BİR BAKIŞ

The Buriti Flower (Crowrã) | João Salaviza & Renée Nader Messora

The Breaking Ice (Anthony Chen)

The Delinquents (Los delincuentes) | Rodrigo Moreno

Goodbye Julia | Mohamed Kordofani

Hopeless | Kim Chang-hoon

How to Have Sex | Molly Manning Walker

If Only I Could Hibernate | Zoljargal Purevdash

Le regne animal | Thomas Cailley

Les meutes | Kamal Lazraq

The Mother of All Lies (Kadib Abyad) | Asmae El Moudir

The New Boy | Warwick Thornton

Omen (Augure) | Baloji Tshiani

Rien à perdre | Delphine Deloget

Rosalie | Stéphanie Di Giusto

The Settlers (Los colonos) | Felipe Gálvez

Simple comme Sylvain | Monia Chokri

Terrestrial Verses | Ali Asgari & Alireza Khatami

CANNES PRÖMİYERLERİ

Bonnard, Pierre et Marthe | Martin Provost

Cerrar los ojos | Víctor Erice

Kubi | Takeshi Kitano

Le temps d’aimer | Katell Quillévéré

YARIŞMA DIŞI

Cobweb | Kim Jee-woon

The Idol | Sam Levinson

Indiana Jones and the Dial of Destiny | James Mangold

Killers of the Flower Moon | Martin Scorsese

ÖZEL GÖSTERİMLER

Anselm (Das Rauschen der Zeit) | Wim Wenders

Man in Black | Wang Bing

Occupied City | Steve McQueen

Pictures of Ghosts (Retratos fantasmas) | Kleber Mendonça Filho

GECEYARISI GÖSTERİMLERİ

Acide | Just Philippot

Kennedy | Anurag Kashyap

Omar la fraise | Elias Belkeddar