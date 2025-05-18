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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Nvidia, Çin için yeni çip stratejisiyle yön değiştiriyor - Teknoloji Haberleri

        Nvidia, Çin için yeni çip stratejisiyle yön değiştiriyor

        Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin pazarına yönelik yeni bir çip geliştirdiklerini, ancak bunun Hopper serisinden olmayacağını açıkladı. ABD'nin ihracat kısıtlamaları sonrası Çin'de pazar payını koruma çabası sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 18.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:31
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        Nvidia'dan, Çin'e özel çip stratejisi
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        Nvidia, ABD’nin yapay zeka (AI) çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarının ardından Çin pazarındaki stratejisini yeniden şekillendiriyor. Şirketin CEO’su Jensen Huang, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin için geliştirilecek yeni çipin Hopper serisinden olmayacağını duyurdu. Huang, Çin’in Nvidia’nın büyümesi için kritik bir pazar olduğunu vurgularken, şirketin bu bölgedeki satışlarını artırmak için H20 çipinin daha düşük performanslı bir versiyonunu iki ay içinde piyasaya sürmeyi planladığı belirtildi.

        HOPPER SERİSİ DEVRE DIŞI, YENİ ÇİP YOLDA

        Taiwan’ın Formosa TV News ağı tarafından yayınlanan bir canlı yayında konuşan Huang, “H20’den sonraki çip Hopper olamaz, çünkü Hopper’ı daha fazla modifiye etmek mümkün değil,” dedi. Nvidia, ABD’nin Çin’e yönelik H20 çip sevkiyatlarına getirdiği yeni kısıtlamalar sonrası bu pazarda yasal olarak satabileceği tek AI çipi olan H20’ye alternatif arıyor. Reuters’in bu ayın başında bildirdiğine göre, Nvidia, Çin’deki pazar payını Huawei gibi yerel rakiplere karşı korumak için H20’nin downgraded (düşürülmüş performanslı) bir versiyonunu önümüzdeki iki ay içinde piyasaya sürmeyi hedefliyor.

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        ÇİN PAZARI NVIDIA İÇİN HALA KRİTİK

        Çin, Nvidia’nın küresel gelirlerinde önemli bir paya sahip. Şirket, 26 Ocak’ta sona eren mali yılda Çin’den 17 milyar dolar gelir elde etti; bu, toplam satışlarının %13’üne denk geliyor. Huang, Çin pazarının Nvidia’nın büyüme stratejisinde kilit rol oynadığını sık sık dile getiriyor. ABD’nin Ocak ayında, eski Başkan Joe Biden yönetiminin son haftasında yayınladığı Yapay Zeka Difüzyon Çerçevesi, AI çip ihracatını çoğu ülkeye kısıtlamayı amaçlıyordu. Huang, bu düzenlemelerin yanlış olduğunu ve ABD teknolojisinin küresel olarak yaygınlaştırılmasına odaklanması gerektiğini savundu. Öte yandan, yeni seçilen Başkan Donald Trump, Biden yönetiminin AI difüzyon kurallarını iptal edeceğini açıklamıştı.

        NVIDIA’NIN ÇİN HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?

        Nvidia’nın Çin için yeni bir çip geliştirme hamlesi, hem teknolojik hem de ticari açıdan önemli bir dönüm noktası. Şirket, ABD’nin kısıtlamalarına uyum sağlarken, Çin’deki yerel rakiplerle rekabet etmek zorunda. Huawei gibi yerel üreticilerin pazar payını artırdığı bir ortamda, Nvidia’nın downgraded çip stratejisi, hem gelirlerini koruma hem de yasal çerçeveye uyum sağlama çabasını yansıtıyor. Huang’ın Çin’e yaptığı son ziyaret de, bu pazarın Nvidia için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

        Nvidia, Çin pazarındaki varlığını sürdürmek için yeni bir çip stratejisiyle hareket ediyor. Hopper serisinin sınırlarına ulaşmasıyla birlikte, şirketin downgraded H20 çipi ve yeni nesil çözümleri, hem ABD’nin kısıtlamalarına uyum sağlama hem de Çin’deki rekabeti dengeleme çabalarının bir parçası. Nvidia’nın bu hamlesi, küresel teknoloji yarışında stratejik bir manevra olarak dikkat çekiyor.

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