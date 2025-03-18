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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Nvidia ve General Motors'dan yapay zeka adımı - Teknoloji Haberleri

        Nvidia ve General Motors'dan yapay zeka adımı

        Nvidia ve General Motors, yapay zeka, simülasyon ve hızlandırılmış bilgi işlem teknolojilerini kullanarak yeni nesil araçlar, fabrikalar ve robotlar geliştirmek üzere işbirliği yapacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 22:12 Güncelleme: 18.03.2025 - 22:12
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        Nvidia ve General Motors'dan yapay zeka adımı
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        Nvidia ve General Motors'dan yapılan ortak açıklamada, General Motors ve Nvidia'nın özelleştirilmiş yapay zeka sistemleri oluşturmak için birlikte çalışacağı belirtildi.

        Açıklamada, General Motors'un fabrika planlamasını ve robot teknolojilerini optimize etmek amacıyla yapay zeka üretim modellerini eğitmek için Nvidia Cosmos ve Nvidia Omniverse dahil olmak üzere Nvidia'nın hızlandırılmış bilgi işlem platformlarının kullanılacağı kaydedildi.

        Ayrıca, General Motors'un gelecekteki gelişmiş sürücü destek sistemleri ve kabin içi güvenlikli sürüş deneyimlerine yönelik araç içi donanımda Nvidia Drive AGX'i kullanacağı aktarıldı.

        NVİDİA, TELEKOM SEKTÖRÜNÜN LİDERLERİYLE 6G İÇİN YAPAY ZEKA TABANLI KABLOSUZ AĞLAR GELİŞTİRECEK

        Öte yandan, Nvidia'dan yapılan bir diğer açıklamada, şirketin T-Mobile, MITRE, Cisco, Cerberus Capital Management'ın portföy şirketi ODC ve Booz Allen Hamilton ile işbirliği yaparak 6G için yapay zeka tabanlı kablosuz ağ donanımı, yazılımı ve mimarisi üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüteceği belirtildi.

        Açıklamada, yeni nesil kablosuz ağların, yüz milyarlarca telefon, sensör, kamera, robot ve otonom aracı kesintisiz şekilde birbirine bağlayabilmesi için temel olarak yapay zekayla entegre edilmesi gerekeceği, yapay zeka tabanlı kablosuz ağların milyarlarca kullanıcıya gelişmiş hizmetler sunacağı ve belirli bir bant genişliğinde veri iletim hızını ifade eden spektral verimlilikte yeni standartlar belirleyeceği aktarıldı.

        Ayrıca, bu ağların çığır açıcı performans ve kaynak kullanımı sağlarken, telekomünikasyon şirketleri için yeni gelir kaynakları yaratacağı kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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