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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Mersin'de yol ortasında genç kızı taciz eden taksi şoförünün kimliği belli oldu
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Mersin'de korkunç olay! Yol ortasında genç kıza dehşeti yaşattı

Mersin'de korkunç görüntüler kaydedildi. Kentte bir ticari taksi sürücüsünün yolda yürüyen bir genç kızı taciz ettiği iddia edildi. Genç kıza aracıyla da çarpan kişinin kimliği ise belli oldu. Şahsın, genç kızın ağabeyi olduğu öğrenildi

SON DAKİKA: Mersin'de yol ortasında genç kızı taciz eden taksi şoförünün kimliği belli oldu
O taksicinin kimliği belli oldu!
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İHA

Merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen ve bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis harekete geçti.

İHA'nın haberine göre, görüntülere konu olan taksi şoförü Emircan D.'ye ulaşan ekipler, sürücüyle birlikte kız kardeşini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

'Darp şüphelisi' olarak hakkında işlem yapılacağı öğrenilen taksicinin polisteki ilk ifadesinde, annesi ile tartıştıktan sonra evden ayrılmak isteyen kız kardeşini eve dönmeye ikna etmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

"TÜM HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Öte yandan taksi şoförünün bağlı olduğu merkez Mezitli ilçesindeki taksi durağının başkanı Gökhan Mete, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, adlarının bu konuyla gündeme gelmesinden dolayı herkesten özür dilediğini söyledi.

Olayı kesinlikle tasvip etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Mete, "Ancak olay göründüğü gibi değil. Olaya konu olan çalışma arkadaşımızın 16 yaşındaki kız kardeşi, evde annesi ile tartışma yaşayınca, evi terk etmek üzere valizini hazırlayıp ayrılıyor. Annesi başa çıkamayınca, ağabeyi olan arkadaşımızı arıyor. O da araçla kız kardeşinin yanına gidiyor ve araca binmesi için ikna etmeye çalışıyor. Binmeyince önünü kesip bindirmek üzere hareket edince istemediğimiz bu görüntü meydana geliyor. Kız kardeşi bağırınca, kameraların görmediği yerde kalabalık bir grup arkadaşımızın üzerine yürüyünce, linç korkusuyla oradan kaçıyor" dedi.

Olayın, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun evi terk etmesini engellemek için yaşandığını dile getiren Mete, "Ama bunu doğru olarak kabul etmiyoruz. Her ne olursa olsun yanlış bir harekettir. Kamuoyundan ve tüm halkımızdan, arkadaşımızın yaptığı bu hareketten dolayı özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Mete, taksicinin ve kız kardeşinin şu anda poliste ifade verdiğini, kız kardeşinin şikayetçi olmadığını öne sürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da ticari aracın sürücüsünün, hafif şekilde çarptığı genç kadını durdurmaya çalışması ve ardından tartışma yaşanması üzerine ekiplerce çalışma başlatıldığı belirtildi.

Taksi şoförünün 21 yaşındaki Emircan D, kadının ise sürücünün 17 yaşındaki kardeşi C.G.D. olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Her 2 şahıs da gerekli işlemler için muhafaza altına alınmış, şahıslarla yapılan ilk görüşmede C.G.D'nin evden ayrılmak istediği ancak ağabeyinin ona engel olmaya çalıştığı bilgisi alınmıştır. Mağdur şahsın şu an için herhangi bir şikayeti olmayıp gelişmelerden bilgi verilecektir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ticari taksi sürücüsünün, bir süre takip ederek aracını genç kadının üzerine sürerek çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, çarpmanın etkisi ile yer düşen kadınının çağlık çığlığa bağırdığı, aracından inen taksi sürücüsünün ise bir süre etrafına bakındığı, genç kızın daha sonra eliyle aracı yumruklayıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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