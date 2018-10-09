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Uyuşturucu iğneyle bayıltılarak kurtarıldı
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Obruğa düşen tilki, 51 saat sonra kurtarıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 20 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğa pazar günü düşen tilki, obruğa botla inen AFAD ekibi tarafından tüfekle uyuşturucu iğne atılarak yakalanıp kurtarıldı. Yaklaşık 51 saat sonra kurtarılan tilki, daha sonra doğaya bırakıldı.

09.10.2018 - 13:52 | Güncelleme: DHA

Yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen yaklaşık 320 civarında irili- ufaklı obruğun bulunduğu Karapınar'da, geçen ay yeni bir obruk oluştu. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık mevkisinde, ortasından patika yol geçen mısır tarlasında oluşan 20 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğu geçen pazar günü görmeye gidenler, sabah saat 09.00 sıralarında obruğun içindeki tilkiyi fark etti. Vatandaşlar yardım için belediye ve AFAD ekiplerine haber verdi. DHA'nın haberine göre, bölgeye gelen belediye ve AFAD ekipleri, ekipman yetersizliğinden dolayı obruğun içindeki tilkiyi kurtaramadı. Bunun üzerine, tilkinin içine girip yukarı çekilmesi amacıyla belediye ekipleri obruğa yiyecek dolu kapan bıraktı. Ancak, su dolu obruğun kenarındaki toprak yığınının üzerinde mahsur kalan tilki, kapana gelmedi. Ardından tilkinin çıkması amacıyla obruğa ip ve merdiven salındı. Bu yöntemden de bir sonuç alınamayınca çalışmalar bugüne bırakıldı.

UYUŞTURUCU İĞNE ATILARAK KURTARILDI

Tilkiyi kurtarmak için bugün sabah saatlerinde, Konya İl AFAD Müdürlüğü'nden ekip geldi. Ekip, vinç yardımıyla obruğa bot indirdi. Ardından, saat 12.00 sıralarında Doğa ve Milli Parkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nden 1, AFAD'dan da 2 olmak üzere 3 kişi obruğa indi. Gürültüden ürken tilki kaçıp obruğun kenarlarına tırmanmaya başladı. Ekipler, tüfekle uyuşturucu iğne atarak tilkiyi yakaladı. Boynuna halka geçirilen tilki, özel torbaya konulup obruktan çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen tilki, uyuşturucu iğnenin etkisi geçtikten sonra doğaya bırakıldı.

 

 

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