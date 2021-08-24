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Enflasyonda 3 senaryoya göre maaş zamları

Kamuda çalışan yaklaşık 3.6 milyon memur ve 2.4 milyon dolayında memur emeklisini ilgilendiren 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Toplu sözleşmeye göre 2022 yılında memur ve emeklilere yüzde 5 + 7 oranında maaş artışı yapılacak. Peki enflasyon senaryolarına göre ocak ayında memur maaşları ve emekli aylıkları ne olacak? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, enflasyon senaryolarına göre maaş zamlarını hesapladı

Enflasyonda 3 senaryoya göre maaş zamları

Kamu görevlilerinin 2022 – 2023 yıllarını kapsayan maaş zammı ile çeşitli mali ve sosyal haklarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmeleri üç haftada tamamlandı. 2019 yılındaki bir önceki toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu kararı ile yetinmek zorunda kalan memur sendikaları bu kez hükümetten gelen ikinci teklifi kabul etti. Buna göre, 6’şar aylık dönemde 2022 yılı için yüzde 5 + 7, 2023 yılı için yüzde 8 + 6 oranında zam yapılacak. Altı aylık enflasyonun bu oranları aşması halinde, hesaplanacak enflasyon farkı bir sonraki altı aylık dönemin maaş artışlarına eklenecek.

OCAKTA MAAŞ ZAMLARI NASIL HESAPLANACAK?

Bu yılın temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 8.45 oranında artış yapıldı. Bunun 3 puanlık kısmı 2021 yılı toplu sözleşme zammından, 5.45 puanlık kısmı da ocak – haziran dönemindeki enflasyon farkından kaynaklandı.

Ocak ayında memur maaşları ve emekli aylıklarına, yeni imzalanan yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammına ilave olarak bu yılın temmuz – aralık aylarındaki enflasyon farkı da yansıtılacak.

ENFLASYON SENARYOLARINA GÖRE MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Üç ayrı enflasyon senaryosuna göre memur maaşlarına ocak ayında ne kadar zam yapılabileceğini hesapladık.

Birinci senaryo: 2003 – 2020 yıllarını kapsayan 18 yıllık dönemde temmuz – aralık döneminde ortalama enflasyon yüzde 5.06 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ikinci yarısında da enflasyon bu oranda çıkarsa, enflasyon temmuz ayındaki yüzde 3’lük toplu sözleşme zammını 2.06 puan aşmış olacak. Bu enflasyon farkı ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammına eklenecek. Böylece ocak ayında maaş ve aylıklara yüzde 7.06 oranında zam yapılacak. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 4 bin 666 lira, en düşük emekli memur aylığı da 3 bin 507 TL olacak.

İkinci senaryo: 2018 – 2020 yıllarını kapsayan son üç yılda enflasyon yüksek seyretti ve temmuz – aralık dönemi itibarıyla üç yılın ortalama enflasyonu yüzde 8.35 olarak gerçekleşti. Bu senaryoda memurlara bu yılın ikinci yarısındaki enflasyondan dolayı yüzde 5.35 oranında enflasyon farkı uygulanması gerekecek. Toplu sözleşmeyle sağlanan 5 puan da ilave edildiğinde memur maaşları ve emekli aylıkları ikinci senaryoda yüzde 10.35 oranında artacak. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 4 bin 809 lira, en düşük emekli aylığı da 3 bin 615 lira olacak.

Geçen yılın ikinci yarısında da enflasyon yüzde 8.35 oldu. Ondan önceki 2 yıllık dönemin ortalama düzeyinde gerçekleşti.

Üçüncü senaryo: Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2021 yılı için enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın bu tahmininin gerçekleşebilmesi için yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5.27 olması gerekir. Bu durumda ise 2021’in ikinci yarısındaki enflasyondan dolayı 2.27 puanlık enflasyon farkı uygulanacak. Yüzde 5’lik toplu sözleşme zammıyla ocak ayında yüzde 7.27 oranında artış yapılacak. Bu senaryo gerçekleşirse en düşük memur maaşı 4 bin 675 lira, en düşük emekli memur aylığı da 3 bin 514 lira olacak.

Memur maaşları ne olacak? Ocak ayı maaşı
Mevcut maaş Yüzde 5.06 enflasyon Yüzde 8.35 enflasyon TCMB tahmini (%5.27)
Vali 17.020 18222 18782 18257
Genel Müdür (1/4) 14.793 15837 16324 15868
Şube müdürü (Lisans 1/4) 8.066 8635 8901 8652
Memur (Lisans 1/4) 5.369 5748 5925 5759
Öğretmen (1/4) 5.950 6370 6566 6383
Kaymakam 1. sınıf 11.615 12435 12817 12459
Başkomiser (1/4) 8.110 8683 8949 8700
Polis memuru (1/4) 7.683 8225 8478 8242
Uzman hekim (1/4) 9.380 10042 10351 10062
Hemşire (1/4) 6.353 6802 7011 6815
Mühendis (1/4) 8.115 8688 8955 8705
Teknisyen (lisans - 1/4) 5.659 6059 6245 6070
Araştırma görevlisi (1/4) 8.206 8785 9055 8803
Avukat (1/4) 7.737 8283 8538 8299
En düşük memur maaşı 4.358 4666 4809 4675
Hesaplamalar bekâr memurlar için yapılmıştır

Memur maaşları ne olacak? Ocak ayı maaşı
Mevcut maaş Yüzde 5.06 enflasyon Yüzde 8.35 enflasyon TCMB tahmini (%5.27)
Vali 17.020 18222 18782 18257
Genel Müdür (1/4) 14.793 15837 16324 15868
Şube müdürü (Lisans 1/4) 8.066 8635 8901 8652
Memur (Lisans 1/4) 5.369 5748 5925 5759
Öğretmen (1/4) 5.950 6370 6566 6383
Kaymakam 1. sınıf 11.615 12435 12817 12459
Başkomiser (1/4) 8.110 8683 8949 8700
Polis memuru (1/4) 7.683 8225 8478 8242
Uzman hekim (1/4) 9.380 10042 10351 10062
Hemşire (1/4) 6.353 6802 7011 6815
Mühendis (1/4) 8.115 8688 8955 8705
Teknisyen (lisans - 1/4) 5.659 6059 6245 6070
Araştırma görevlisi (1/4) 8.206 8785 9055 8803
Avukat (1/4) 7.737 8283 8538 8299
En düşük memur maaşı 4.313 4617 4759 4627
Hesaplamalar bekâr memurlar için yapılmıştır

BU SENARYOLARDA SSK VE BAĞ-KUR’LULAR DAHA AZ ZAM ALACAKLAR

SSK ve BAĞ-KUR aylıkları sadece enflasyon oranında artırılıyor. Söz konusu üç senaryoda da SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam, memur emeklilerine yapılacak zammın altında kalacak.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Ocak ayı maaşı
Mevcut maaş Yüzde 5.06 enflasyon Yüzde 8.35 enflasyon TCMB tahmini (%5.27)
2000 öncesi SSK'lı 2.624 2757 2843 2762
2000 sonrası SSK'lı 1.627 1709 1763 1713
Esnaf BAĞ-KUR'lu 1.912 2009 2072 2013
Tarım BAĞ-KUR'lu 1.802 1893 1952 1897

SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları birinci senaryoda yüzde 5.06, ikinci senaryoda yüzde 8.35, üçüncü senaryoda yüzde 5.27 oranında artacak.

2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı birinci senaryoda 2 bin 757 lira, ikinci senaryoda 2 bin 843 lira, üçüncü senaryoda ise 2 bin 762 lira olacak.

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