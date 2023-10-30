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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim ODTÜ, tarihi lisede Cumhuriyetin 100. yaşına özel teknoloji sınıfı açtı - Teknoloji Haberleri

        ODTÜ, tarihi lisede Cumhuriyetin 100. yaşına özel teknoloji sınıfı açtı

        ODTÜ, Altındağ Belediyesi'nin desteğiyle tarihi Gazi Lisesi'nde üç boyutlu yazıcılar, robotik kodlama üniteleri, elektronik devre ve robot setleri, çeşitli el ve tasarım aletleriyle donatılan teknoloji sınıfı kurdu. Erken dönem üniversite deneyimi sunulan teknoloji sınıfına katılan öğrencilerin projeleri, ODTÜ'lü akademisyen ve öğrenci topluluklarınca desteklenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:18 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:18
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        Tarihi lisede özel teknoloji sınıfı
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        Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla açılan tarihi Gazi Lisesi'nde Altındağ Belediyesi'nin desteğiyle ODTÜ tarafından kurulan teknoloji sınıfının açılışı dolayısıyla ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Eren Kalay, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, okulun yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi.

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        Rektör Kök, açılış törenindeki konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün nice kahramanlıklar sonucunda kazandığı "Gazi" unvanını 90 yıldır gururla taşıyan tarihi lisede teknoloji sınıfının açılmasının ayrı bir anlamı olduğunu belirtti.

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        ODTÜ olarak 2023 yılına, "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 etkinlik" programını hayata geçirme hedefiyle başladıklarını dile getiren Kök, "Projelerimizin tümünün amacı, Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 100 yıl önce hedeflediği doğrultuda gelecek nesilleri bilimin, teknolojinin ve sanatın gücüyle donatmak ve eğitimin ışığıyla aydınlatmaktır" dedi.

        ODTÜ'nün "Teknoloji yüzyılında okullarımıza teknoloji laboratuvarı" projesi kapsamında hayata geçirilen teknoloji sınıfının, öğrencilerin geleceğe atacakları büyük adımların ve edinecekleri başarıların ilham kaynağı olmasını dileyen Kök, "Şüphesiz, bu laboratuvarı işlevsel kılacak, ona ruh verecek unsurların başında gelecek nesilleri yetiştirmek için fedakarca çalışan öğretmenlerimiz geliyor. Sınıfı genel bir teknoloji laboratuvarı olarak düşünebiliriz. Teknoloji sınıfında değişik yazılımların geliştirilmesi için gerekli altyapı sağlandı. Teknoloji laboratuvarını sadece kurmakla kalmıyoruz, ODTÜ olarak hem öğretim üyelerimizle hem araştırma görevlilerimizle hem de teknoloji gruplarımızla, lisemize destek olmaya devam edeceğiz. İlk olarak Robot Topluluğumuz, hem üniversitede hem TEKNOFEST'teki yaklaşımlarını liseli öğrencilerle paylaşacak" şeklinde konuştu.

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        "HAYAL GÜCÜ DAHA DA ARTACAK"

        Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da 1932'de açılan lisedeki teknoloji sınıfının, ODTÜ'nün desteğiyle Cumhuriyet'in 100. yaşında açılmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti.

        Okulun öğretmenlerinden Ergün Çakmak ise okullarında yürüttükleri teknoloji çalışmalarla uluslararası robot, elektrikli araç, TEKNOFEST gibi yarışmalara katıldıklarını belirterek, "Bu sınıf daha önce fen laboratuvarıydı, malzeme eksikliğimiz vardı. Altındağ Belediyesi ile ilçe milli eğitim müdürlüğünün kapısını çaldık. Bu donanımla öğrencilerimizin hayal gücü daha da artacak. Bu sınıfta çalışmak isteyen çok öğrencimiz olacak" dedi.

        "RADARA YAKALANMAYAN HAYALET UÇAK"

        Lise 11. sınıf öğrencilerinden Mustafa Arda Topçu, okullarına sağlanan imkandan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Hedefimiz, kendimizi geliştirerek üretim yapmak. Burada üretim yapıp çeşitli yarışmalara katılacağız." dedi.

        Diğer bir öğrenci Ahmet Estelik ise üniversitede havacılık ve uzay okumak, ODTÜ ve hava harp okulu öğrencisi olmak istediğini belirterek, "Bu sınıfta çok iyi teknolojik donanım var. İlk hedefimiz, radara yakalanmayan hayalet uçakları yerli olarak üretmek. Bunu yaparsak ülkemiz için çok büyük bir güç yaratmış oluruz. TÜBİTAK'ın düzenlediği etkinlikler ile TEKNOFEST'e de katılmak istiyoruz. Bu sınıfta yer alan üç boyutlu yazıcılar, bilgisayarlar ve kodlama setleri çok işimize yarayacak. Bize bu imkanları veren ODTÜ'ye ve Altındağ Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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