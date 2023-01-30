Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa 9 yaşındaki kızının başına odunla vurmuştu! O annenin cezası belli oldu! - En son haberler
ABONE OL

9 yaşındaki kızının kafasına odunla vurup yaralayan anneye 3 bin TL ceza

Türkiye, dehşete düşüren bir şiddet olayına daha tanık oldu. Kayseri'de bir anne, 9 yaşındaki kızının başına odunla vurdu. Kızını yaralayan anne hakkındaki yargılama da sona erdi. Davada Esra E., 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı

9 yaşındaki kızının başına odunla vurmuştu! O annenin cezası belli oldu! - En son haberler
DHA

Kayseri'de, S.B. (9) isimli kızının kafasına odunla vurarak yaraladığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Esra E. (30), 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre hakim, sanığın bir daha suç işlemekten çekinmeyeceği vicdani kanaati gerekçesiyle cezasını ertelemedi.

Olay, 25 Haziran 2021´de meydana geldi. İddiaya göre, ALO 183 ihbar hattını arayan E.B. isimli bir kişi, erkek kardeşinin dini nikahlı eşi Esra E.´nin yeğenlerini darp ettiğini, ardından da babaannelerinin evine bırakıp gittiğini belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden yardım talep etti. Bakanlığın savcılığa suç duyurusunda bulunması sonrası şüpheli anne Esra E. hakkında, `yaralama´ suçundan dava açıldı.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Kayseri 12´nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada mağdur S.B. ile 18 yaşından küçük olması nedeniyle mahkeme tarafından Kayseri Barosu´ndan talep edilen avukatı ve sanık annesi Esra E. hazır bulundu. Pedagog eşliğinde ifade veren mağdur S.B., "Annem ve babam ayrı yaşıyor. Annem bir keresinde kardeşim ile benim kafama odunla vurdu. Saçımdan sürükleyip yerden yere çarptı. Neden dövdüğünü sorduğumuzda ise, `susmuyorsunuz´ diyordu. Her yerime vurdu. Beni darp etti" ifadelerini kullandı.

Suçsuz olduğunu iddia eden sanık Esra E. ise, "Ben zaten çocuğumu görmüyorum. Kayınvalidemin yönlendirmesi ile bu tarz bir söylemde bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü, kendisine hiçbir zaman vurmadım, şiddet uygulamadım" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık anne Esra E.´yi, `yaralama´ suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığa verilen cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılması halinde, bir daha suç işlemekten çekinmesine sebep olacağı hakkında vicdani kanaat oluşmadığı ve daha önce sabıkası olduğu gerekçesiyle cezasını ertelemedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bingöl'de 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek
GÜNDEM Bingöl'de 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek
İstanbul'da bir haftadır aranan gencin cesedi kuyuda bulundu - Güncel Haberler
GÜNDEM Kayıp gencin cesedi su kuyusunda bulundu!
Son dakika: "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza! - Güncel öne çıkan haberler
GÜNDEM "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda iddianame kabul ...
Nevşehir'de 5 köye "şap" karantinası nedeniyle hayvan giriş-çıkışı yasaklandı -Güncel haberler
GÜNDEM Nevşehir'de 5 köye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı
Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili davada istenen cezalar belli oldu - Güncel haberler
GÜNDEM Boğaziçi davasında istenen cezalar belli oldu
21 yaşındaki sevgilisini öldürdüğü iddia edilen zanlının ifadesi ortaya çıktı - Haberler
GÜNDEM Ayşenur'un cinayet şüphelisinden "Pes" dedirten ...
‘Dev’lerde işten çıkartmalar artıyor
GÜNDEM ‘Dev’lerde işten çıkartmalar artıyor
Sivas'ta tarihi konak matematik ve sanatevi oldu
GÜNDEM Sivas'ta tarihi konak matematik ve sanatevi oldu
İstanbul'da Maltepe'de denizde bir kadına ait cansız beden bulundu! -Öne çıkan haberler
GÜNDEM Denizde yaşlı bir kadına ait cansız beden bulundu
Zehir tacirleri bu kez drone kullandı!
GÜNDEM Zehir tacirleri bu kez drone kullandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.