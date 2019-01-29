Bursa’nın Mudanya ilçesinde okulda başını direğe çarptığı iddia edilen 10 yaşındaki Murat Efe bir gece sonra beyin kanamasından öldü. Oğlunun kucağında can verdiğini anlatan acılı anne olayda okulun ihmali bulunduğunu belirtip şikayetçi oldu.

BAŞINI KALE DİREĞİNE ÇARPTI

İHA'nın haberine göre, Ömerbey Mahallesi'ndeki bir ortaokulda meydana gelen olay, iddialara göre şöyle gelişti: 10 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi Murat Efe Narin, teneffüs sırasında arkadaşlarıyla futbol oynarken başını kale direğine çarptı. Teneffüs zili çaldı tüm öğrenciler okula girdi. Ders sırasında kulağında ve başında şiddetli ağrı hisseden küçük çocuk, öğretmeninden 'Başımı vurdum, kulağım ağrıyor' diyerek eve gitmek için izin istedi. Ancak küçük çocuğa izin verilmedi.

SABAH ÇIĞLIK ATARAK UYANDI

Okul çıkışı evine giden Murat Efe Narin akşam evde okulda yaşadığı olayla ilgili annesine bir şey anlatmadı. Annesiyle birlikte yemek yiyen ve bir süre bilgisayar oynayan Murat Efe, uykuya daldı. Sabah çığlık atarak uyanan küçük çocuk annesinin kucağında can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Murat Efe Narin'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından İstanbul’da toprağa verildi.

'BURNUNDAN KAN GELMEYE BAŞLADI'

Yaşadığı kabus dolu dakikaları anlatan anne Pervin Narin, "Efe, akşam ödevlerini yapıp, ders çalıştıktan sonra yatağına geçerek uyumaya başladı. Sabah 08.15’de baş ağrısı nedeniyle evde çığlık atarak uyandı, kucağımda, gözlerimin önünde son nefesini verdi. Kalp masajı yaptım, suni teneffüs yaptım ama yaptığım an burnundan kan gelmeye başladı ve oğlum hayatını kaybetti. O sırada ben çıldırdım, sağlıklı çocuğa ne olabilir, yatarken hiçbir şeyi yoktu. Akşam yemeğimizi yedik, ders çalıştık, bilgisayar oynadı, uyudu, hiçbir sorun yoktu" dedi.

OKULDA YAŞANANLARI ARKADAŞLARI ANLATTI

Oğlunun okulda başını direğe çarptığını ve yaşanan olayları eve taziyeye gelen sınıf arkadaşlarından öğrendiğini belirten Pervin Narin, "Ölümünden 2 gün sonra Murat Efe’nin bütün arkadaşları baş sağlığına geldi. Geldiklerinde öğrendim ki, okulda başını direğe vurmuş, öğretmeninden izin istemiş, öğretmen izin vermemiş, ben o an kendime geldim. Duyar duymaz karakola gittim, suç duyurusunda bulundum" dedi.

'BAŞINI ÇARPIYOR MÜDAHALE EDİLMİYOR'

Olayla ilgili şikayeti sırasında güvenlik kamera görüntülerini izleme fırsatı bulduğunu anlatan Narin, "Polisle beraber kamera kayıtlarına baktığımızda oğlum başını direğe vuruyor. O sırada orada nöbetçi öğretmen var ama oğluma hiçbir müdahale edilmiyor. Efe sınıfa gittiğinde öğretmenine ağlayarak 'Başımı vurdum, kulağım ağrıyor öğretmenim' diyerek izin istemiş. O sırada arkadaşları buz aramaya gitmiş ama bulamamışlar. Buz bulamadıkları için oğluma hiçbir müdahalede bulunulmuyor. Müdahalede bulunmadınız, bari ambulans çağırın, muayene ettirin. Okulun yan tarafında sağlık ocağı var, götürüp en azından bir kontrol ettirebilirlerdi. Eğitimci olmuşlar ama hiçbir şekilde insan olamamışlar, kesinlikle şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

'BURSA BAROSU'NDAN AVUKAT İSTİYORUM'

Çocuklarına tek başına baktığını söyleyen acılı anne, dava için yardım istedi: "Annemle beraber yaşıyorum, avukat tutacak param yok, başka çocuklara zarar gelmemesi için bu işin peşini bırakmayacağım, Bursa Barosu'ndan avukat istiyorum. Benim içim yandı, başka kimsenin içi yanmasın. İlaçlarla ayakta kalıyorum, benim çocuğum neşeli, mutlu, esprili bir çocuktu, şimdi elimde sadece fotoğrafları kaldı" diyerek gözyaşı döktü.

OKULDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Okul yöneticileri ise olayla ilgili açıklama yapmak istemedi. Polisin okulda yaşanan olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.